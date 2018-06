David Bowie ist mit neuer Single zurück

London (dpa) - Nach jahrelanger musikalischer Pause hat der britische Musik-Veteran David Bowie überraschend eine neue Single herausgebracht. In deren Mittelpunkt steht Berlin. Anlässlich seines 66. Geburtstags veröffentlichte Bowie heute über die Plattform iTunes den Song „Where are we now?“. Das Stück und das dazugehörige Video drehen sich um Berlin, wo Bowie in den 1970er Jahre Teile seiner bekanntesten und bis heute als revolutionär geltenden Musik produziert hat. Im März soll sein neues Album „The Next Day“ folgen.