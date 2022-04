DAV-Wanderung mit Blick auf den Bodensee

Mengen (sz) - Der DAV Mengen/Riedlingen bietet am Mittwoch 13. April eine Wandertour rund um den Gehrenberg an. Vom Wanderparkplatz Hohreute Urnau führt der Weg im Bodenseehinterland rund um den Gehrenberg mit faszinierdenden Ausblicken ins Hinterland, auf die Alpen und den Bodensee. Die Wanderstrecke ist etwa 16 Kilometer lang, 500 Höhenmeter werden überwunden und die Wanderung dauert etwa fünf bis seche Stunden. „Ein Rucksackvesper für die Rast im Freien sowie feste Wanderschuhe und Wanderstöcke sollten mitgenommen werden“, infomriert der DAV. Für DAV Mitglieder ist die Tour kostenlos, für Nichtmitglieder wird ein Kostenbeitrag von 15 Euro direkt bei der Tour erhoben. Die Tour findet nur bei gutem Wetter statt. Treffpunkt ist um 09.30 Uhr am Bahnhof in Mengen.