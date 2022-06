DAV startet zur Frauen-Power-E-Bike-Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mengen/Riedlingen - Voller Begeisterung starteten wir pünktlich um 8 Uhr zu sechst bei einem wolkenverhangenen Himmel am Rathausplatz in Hoßkirch. Vorbei am Hokisee nach Altshausen, dort wartete eine weitere Sportlerin auf uns. Zügig radelten wir durch grüne Wiesen und Felder über Aulendorf, Bad Waldsee über den Ehrensberg, ehe wir die erste schöne Abfahrt nach Haidgau genießen konnten. Dort kam die letzte und achte Radlerin dazu. Ganz gechillt peilten wir das schöne Städtchen Bad Wurzach an, wo wir uns das zweite Frühstück in der Bäckerei Steinhauser gönnten. Weiter ging es zum „Gottesberg“ und wir sangen zu Ehren Mariens.

Kaum saßen wir wieder im Sattel, begann es leicht zu regnen. Unter den großen Bäumen am Wegesrand haben wir etwas Schutz gefunden. Die Wolken waren sehr dominierend, wir ließen uns aber nicht davon beeindrucken und radelten tapfer Richtung Allgäu weiter. Hügelig und bucklig sind wir jetzt eingetaucht und suchten erneut Schutz in „Sonthofen“ unter den Bäumen. Auf der Willerazhofener Höhe genossen wir den Blick über den Ellerazhofener Weiher und hatten gleich wieder eine wunderschöne Abfahrt vor uns. Mal auf, mal ab erreichten wir in den Hundhöfen unseren schönen Picknick Platz. Die Sonne kämpfte sich durch die fetten Wolken und ruckzuck war ein vielseitiges Picknick aufgebaut, sogar mit zehn Bioeiern aus dem Rucksack. Trocken radelten wir durch die verstreuten Allgäuer Dörfer über Schönenbühl und Berg, ehe wir ins Argental kamen und uns eben gleich ein Anstieg Richtung Ziel bevorstand. In Oberhalden wurden wir von einem ehemaligen Freund unsrer Tourenleiterin mit Sekt empfangen. Wir genossen die wundervolle Fernsicht zu der „Nagelfluhkette.“ Zum Abschied gab es noch en „Schnäpsle.“ Ganz entspannt radelten wir die letzten Kilometer zu unsrem Quartier „ROSE" in Eglofs. Es blieb genügend Zeit, um einen Cocktail auf der Terrasse zu genießen, ehe es um 19 Uhr das kulinarische Abendessen gab. Acht strahlende Gesichter begaben sich daraufhin ins Bett.