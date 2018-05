DAV-Familiengruppe erkundet den Wald

Kann man mit dem Waldboden Bilder malen? Wie unterscheiden sich Fichten- von Tannennadeln? Und welche Spuren hinterlassen Tiere und Menschen im Wald? Diesen Fragen ist die DAV-Familiengruppe beim Walderlebnistag, geführt von Nadja Zähringer, nachgegangen, teilt die Sektion Isny mit. Um den Waldboden zu begreifen, wurden im, auf und mit dem Boden schöne Natur-Mandalas in unterschiedlichen Farben und Formen geschaffen. Wie Sternkreiszeichen lagen sie auf einem in den Boden gezogenen Kreisbogen aus, selbst „Hinterlassenschaften“ von Rehen passten gut ins Naturbild. Weiter wurde Waldpflanzen erklärt: „Wenn die Nadel pikst, gehört sie zu einer Fichte“, erklärte Zähringer einen der Unterschiede von Tannen und Fichten, „Tannennadeln sind dagegen weich und vorne eingekerbt“. Da die Tiere des Waldes wie Reh, Fuchs oder Hermelin scheu sind, wurde beim Beobachtungspfad auf Holzfiguren ausgewichen. Wie gut die Tiere getarnt sind, habe sich daran gezeigt, dass keiner der Teilnehmer auf Anhieb alle Tiere entdeckte. Weitere Aktionen waren ein Natur-Merkspiel, und Fußabdrücke von Reh und Fuchs wurden in Knetmasse gedrückt und als Andenken mitgenommen. Nachdenklich seien Kinder und Erwachsene geworden, als sie „Spuren“ von Menschen im Wald fanden: jede Menge Plastikmüll. Foto: DAV Isny