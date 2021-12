DAV Bad Saulgau stellt Programm für das Jahr 2022 vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat ihren Mitgliedern das neue Touren- und Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2022 zugesandt. Angeboten werden wiederum ein breites Spektrum an Unternehmungen für alle Altersklassen in den verschiedenen Bergsportdisziplinen. Insgesamt haben die 23 Tourenführer*innen über 80 Ausfahrten und neun Vorträge beziehungsweise Veranstaltungen im Programm zusammengestellt, die alle unter dem Vorbehalt der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sowie den Wettereignissen stehen. Allein in den vier Wintermonaten sind 19 Ski- und Schneeschuhtouren, Winterwanderungen und Skilangläufe im Angebot. Die schon traditionell stattfindende Skitourenwoche führt im neuen Jahr die sehr guten Skifahrer ins südliche Aostatal mit Gipfelanstiegen von bis zu 1500 Höhenmeter bei sieben Stunden Aufstiegs- und Abfahrtszeiten. Auch die beliebte Vollmond-Skitour bei Grän im Tannheimer Tal ist im Angebot. Zusätzlich zum Winterprogramm kommen noch die nicht terminierten Skilanglauf-Ausfahrten hinzu, die je nach Schneelage kurzfristig über den E-Mail-Rundverteiler an die Mitglieder angesetzt werden.

Die Bergsommersaison beginnt im Monat April mit insgesamt 32 Touren, darunter sind Wanderungen, Bergsteigen, Klettern, Hochtouren und Klettersteige. Für die Liebhaber der künstlich angelegten Kletterwege wird eine Klettersteigwoche auf die „Drei Zinnen“ in den Dolomiten angeboten. Im Programm ist auch das Klettern in der sektionseigenen Kletterhalle in Bolstern. Das Jugend- und Familienprogramm beinhaltet ein spezifisches Angebot von Wanderungen, Klettern und Klettersteigen sowie ein Hüttenwochenende auf der Kaltenberg-Hütte. Ein eigenständiges seniorengerechtes Wanderprogramm bieten die neun Wanderleiter*innen mit 20 Ausfahrten an.

Wer jetzt Lust auf Berge verspürt, kann sich auf unserer Website www.dav-badsaulgau.de informieren. Das neue Veranstaltungs-Programmheft liegt in verschiedenen Bad Saulgauer Einzelhandelsgeschäften und bei der Tourismusbetriebsgesellschaft aus.