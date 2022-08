Dauerkrise im Schweinestall: Bauern schreiben Brandbrief an die Politik

Stefan Käppeler ist ein Exot geworden. Noch um die Jahrtausendwende war er in Baden-Württemberg einer von mehr als 20 000 Schweinezüchtern. Heute ist der Hof, den er unter anderem mit seinem Sohn Jonas zusammen in Bingen bei Sigmaringen betreibt, noch einer von 1700 im Land – Tendenz sinkend.

Zwar sind die Erträge in den Mastbetrieben nach zwei Jahren Corona-Pandemie im Moment auskömmlich, doch für die Schweinehalter zeichnen sich durch Inflation und Ukrainekrieg schon die nächsten Herausforderungen ab. Und zwar so gravierende, dass sich Landwirtschaftsverbände gezwungen sahen, einen Brandbrief an die Landespolitik zu schreiben.

Preisveränderungen durch Corona

„Wir hatten in den Coronajahren katastrophal schlechte Schweinepreise“, warf Hans-Benno Wichert den Blick zurück, als am Mittwoch auf dem Käppeler-Hof den Brandbrief an die Landtagsabgeordneten Martin Hahn (Grüne) und Klaus Burger (CDU) übergab. Wichert, Vize-Präsident des Landesbauernverbands und Präsident des Schweinezuchtverbands Baden-Württemberg, sagte aber auch: „Wir verhehlen nicht, dass die Preise inzwischen gestiegen sind.“

Auch bei der Futterernte für die Schweine gibt es derzeit Probleme. Gründe sind die Trockenheit und die hohen Düngepreise.

Bei 2,05 Euro pro Kilo Schweinefleisch im Schlachtgewicht liege die Notierung aktuell, in den Hochphasen der Pandemie seien es nur 1,20 Euro gewesen. „Im Moment bleiben die Ferkelzüchter auf der Strecke“, erklärte Wichert. Je Ferkel bekommen diese 55,60 Euro, bräuchten aber laut Zahlen des Bauernverbands 80 bis 110 Euro um auskömmlich wirtschaften zu können. „Jeden Tag schließen Berufskollegen die Stalltür, weil es sich nicht mehr rechnet“, so die Warnung des Vize-Bauernpräsidenten im Land.

Baden-Württemberg isst mehr Schwein als es produziert

Das Ergebnis sei bei der Fleischherkunft zu sehen: Nur noch 45 Prozent des Schweinefleischs, das in Baden-Württemberg verzehrt wird, kommt auch von dort, zeigen Zahlen der Landesanstalt für Ernährung.

Erwin Heckel vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband betreibt selbst eine Ferkelaufzucht in Sauldorf (Landkreis Sigmaringen). Er stellt fest: „Die Betriebe sind ausgebrannt, sie sind am Ende.“

Auf dem Mastbetrieb von Stefan Käppeler ist die Lage anders. „Für mich langt’s noch“, sagt der Senior-Landwirt. Aber ob sein Sohn Jonas den Betrieb in zehn Jahren übernimmt, sei fraglich. Der Junior weiß: „So ein Stall braucht 20 bis 30 Jahre ehe er abbezahlt ist – will ich mir diesen Schuh anziehen?“ Sorgen hat der Junglandwirt unter anderem wegen der ungewissen Nachfrage nach heimischem Schweinefleisch. „Bisher dachte man, der Verbraucher will den Preis für ein heimisches Produkt nicht zahlen. Heute muss man sich fragen, ob der Verbraucher den Preis für Tierwohl und Co. überhaupt zahlen kann.“

Das fordern die Bauern

Eine der sechs Forderungen an die Landespolitiker ist deshalb: Betrieben, die bereit sind sich weiterzuentwickeln, müsse der Zugang zu Fördermitteln erleichtert werden. Außerdem wird von der Politik ein „klares Bekenntnis zur heimischen Schweinehaltung“ und eine „unbürokratischere Umnutzung ausgedienter Schweineställe“ eingefordert.

Darüber hinaus solle sich das Land dafür einsetzen, dass zumindest in den Landeskantinen ein höherer Anteil der Zutaten aus regional erzeugten Lebensmitteln stammt und dies auch erkennbar ist.

Was der Einzelhandel tun könnte

Eine konkrete Forderung haben die Schweinezüchter auch an den Einzelhandel: Für mehr Transparenz beim Einkaufen soll auf Fleisch, Wurst und Fertiggerichten eine verbindliche Herkunftskennzeichnung aller Produktionsstufen abgebildet werden.

Die Hauptforderung in dem Schreiben ist aber ein sogenanntes „Stand Still“, also ein Einfrieren, aller bereits beschlossenen künftigen Auflagen für schweinehaltende Betriebe. Klaus Burger, der den Brandbrief als Agrarsprecher der CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag entgegen nahm, stellte sich hinter diese Forderung: „Die Bauern brauchen für die Umsetzung der Auflagen mehr Zeit. Außerdem ist das Geld dafür im Moment bei vielen Betrieben nicht da, schließlich war die Ertragslage eine andere als die Gesetze gemacht wurden.“

Das sagt die Politik

Martin Hahn hingegen, der für die Grünen den Ausschuss für den Ländlichen Raum im Landtag leitet, glaubt nicht an ein „Stand Still“. Er sagte, dass er dafür keine politische Mehrheiten in Berlin oder Stuttgart sieht. Dennoch, so Hahn, könne er als Grüner vielen Punkten aus dem Brandbrief zustimmen – etwa bei der Herkunftskennzeichung.

Sowohl Burger als auch Hahn wollen, wie sie auf dem Käppeler-Hof erklärten, die Anregungen der Schweinehalter in den sogenannten „Strategiedialog Landwirtschaft BW“ der Landesregierung mitnehmen. In dem Format sehen sie eine Möglichkeit, außerhalb des klassischen Politikbetriebs Themen zu bearbeiten. Auch Bürger können im Internet auf dem Beteiligungsportal der Landesregierung ihre Meinung dazu einbringen.