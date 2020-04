Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden. Wahrscheinlich werden wir sie nie ganz überwinden. Überwinden und zurückkehren zu wie bisher geht gar nicht. Corona ist nicht einzige Krise, die wir haben. Wir leben in einer durch Krisen geschüttelten Welt. Corona lehrt uns, bleibt für euch, achtet den Anderen, besinnt euch auf eure eigenen Kräfte, es gibt viele Dinge, derer wir nicht wirklich bedürfen.

Die Kinder um mich sind lebendig, kreativ, sie schätzen es, wie wir Zeit für sie haben und sie sind sehr verantwortungsbewusst. Sie haben es verstanden, was es bedeutet, Abstand zu Oma und Opa zu halten, damit diese gesund und wohlbehalten bleiben. Sie zeigen mir, wie es sein könnte, wenn wir Erwachsenen die Herausforderungen unserer Zeit für uns und für sie, die Kinder, verstehen und ernst nehmen würden. Das tun wir bisher nicht, oder viel zu wenig.

Der Sommer im April lässt uns die Entbehrungen verkraften. Schönes Wetter, trocken, 25 Grad warm, täglich Grillen, Draußen sitzen, Joggen, Radfahren oder schon Baden gehen, was will man mehr? Das geht alles mit Abstand, ist sogar gut so, weil nicht so viel Besuch kommt. Leider sind die Biergärten noch nicht geöffnet, was für eine Einschränkung? Und der ausbleibende Umsatz, der fehlt. Bald aber wird es wieder besser?

Der Sommer im April beschert uns allerdings auch schon wieder wochenlange Trockenheit, kein Regen in Aussicht. Corona-Treue haben immerhin Zeit zum Gießen, solange noch Wasser da ist. Überhaupt Zeit zu haben für all das, was sich draußen, trotz der Krise, Schönes entwickelt. Das zu sehen ist ein Gewinn. Wie aber geht es weiter? Wann endlich endet die Corona-Zeit? Wann kommt Regen für die Wälder, die Felder, unsere Gärten? Geht das mit dem Klimawandel so weiter? Sind wir überhaupt in der Lage die schleichende Krise des Klimawandels zu erkennen und ähnlich strikte Maßnahmen wie bei Corona zu ergreifen und durch zu halten?

Corona betrifft uns direkt. Für relativ kurze Zeit wird die menschliche Existenz durch ein Virus bedroht. Die Krisen Klimawandel und Verlust der Artenvielfalt, Krisen, die schon seit einigen Jahrzehnten fast unbemerkt voranschleichen, sind eine indirekte Bedrohung. Sie wahrzunehmen fällt uns schwerer. Wir zögern, wir ignorieren die Bedrohung. Hätten wir bei Corona so reagiert, wären wir heute wo ganz anders. Wir müssen folglich uns die Folgen des Artensterbens und des Klimawandels auch als direkte Bedrohung klar machen. Das sind sie wirklich und sie werden in deutlich umfangreicherem und länger andauerndem Maße uns und unsere Kinder beeinträchtigen als der Virusinfekt.

Ulrich Walz, Vorsitzender Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee