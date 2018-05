Das Ziel der Eschacher ist mindestens ein Punkt

Der TSV Eschach muss am Samstag um 15.30 Uhr bei der TSG Ehingen ran. Für das Kellerduell in der Fußball-Landesliga gibt Eschachs Trainer Stefan Krause diese Devise aus: „Wir wollen mindestens einen Punkt und Ehingen auf Distanz halten.“

Die Ehinger sind die einzige Mannschaft, die im Abstiegsrennen etwas zurückgefallen ist. Eine kleine Lücke von zwei Punkten klafft mittlerweile auf den TSV Eschach als Vorletztem. Die Lücke ist die Konsequenz aus den vergangenen vier Spielen, aus denen die Ehinger nur einen Punkt geholt haben. Für den Aufsteiger, der seit Saisonbeginn im Tabellenkeller steht, wird es jetzt ganz eng.

Den Eschachern geht es nicht viel besser, aber sie sind eines der vielen Teams, die mit einem Dreier einen Riesensatz machen können. Das allerdings ohne ihren Torjäger – da hat der TSV inzwischen Gewissheit: Bei Torjäger Michael Fäßler wurde ein Außenbandanriss und ein Meniskusschaden diagnostiziert. „Eine Operation ist nicht nötig, aber das bedeutet sechs Wochen Pause“, sagt Stefan Krause, der seinem Stürmer halb scherzhaft Mut macht: „Bei einem Relegationsspiel könnte er vielleicht wieder dabei sein.“

Ein Entscheidungsspiel um den Verbleib in der Landesliga ist noch weit weg – natürlich wollen das die Eschacher gerne vermeiden und schon früher ein weiteres Jahr Landesliga klarmachen. Vorerst müssen sie allerdings damit klarkommen, dass sie einen weiteren Stammspieler ersetzen müssen. Tim Kibler, beim TSV so etwas wie der „Neuling der Saison“, muss aufgrund einer Gelb-Roten Karte aus dem Derby gegen Weingarten ein Spiel pausieren. Das bereitet dem Trainerteam durchaus Kopfzerbrechen, denn Kiblers natürlicher Ersatz Patrik Rudorf wartet dringend darauf, Vater zu werden. Krause setzt nicht darauf, dass er seinen Routinier in Ehingen an Bord hat.

Trotzdem will der Trainer am Samstag unbedingt in der Tabelle vor Ehingen bleiben – und setzt darauf, dass neben Florian Locher noch andere für Michael Fäßler als Torschützen in die Bresche springen: „Es wäre der richtige Moment, dass zum Beispiel bei Benedikt Böning der Knoten aufgeht.“