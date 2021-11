Das Wort Buße bedeutet Sinnesänderung

An diesem Mittwoch feiert die evangelische Kirche den Buß- und Bettag. Seit 1995 ist er kein kirchlicher Feiertag mehr. Bei vielen Menschen ist dieser Tag der Besinnung fast vergessen. Er wurde damals für die Finanzierung der Pflegeversicherung geopfert. SZ-Redakteur Hansjörg Steidle sprach mit Pfarrer Albert Lächele von der evangelischen Kirchengemeinde Böhringen über den früheren Feiertag.

Der Buß- und Bettag ist fast in Vergessenheit geraten. Feiert die Kirche diesen Feiertag noch?

Wer in die örtlichen Gottesdienstanzeiger schaut, nimmt wahr, dass die Gottesdienste am Abend des Buß- und Bettags immer noch flächendeckend gefeiert werden. Vielerorts wird auch die Konfirmandenarbeit in diese Gottesdienste integriert.

Wissen evangelische Christen noch von diesem ehemaligen Feiertag und freien Tag?

Sicherlich ist dieser Feiertag noch bei den älteren Gemeindeglieder bekannt. Dieser freie Tag wurde auch vermehrt zu christlichen Konferenzen und überregionalen Treffen genutzt. Es tut mir heute noch weh, dass es diese Möglichkeiten nicht mehr gibt. Ich erinnere mich aber auch, dass dieser Tag für viele auch ein „Bus- und Bett-Tag“ war, also schlichtweg zu Ausflügen und zum Ausruhen genutzt wurde.

Wie wird der Buß- und Bettag üblicher Weise heute begangen?

In der Regel werden Abendgottesdienste für die Gemeindeglieder angeboten. Biblische Texte, welche die Chancen des „Umkehrens in die offenen Arme Gottes“ eröffnen und die Feier des Heiligen Abendmahls sind tragende Elemente.

Es soll gebüßt und gebetet werden. Was wird konkret gefeiert?

Vom griechischen Urtext her bedeutet das Wort Buße Sinnesänderung. Diese lässt sich in vier Schritten beschreiben. Ich werde auf einen Missstand aufmerksam (gemacht), erkenne seine Relevanz für mich selber, überlege mir Schritte zur Überwindung des Missstandes und ändere dann mein Verhalten dauerhaft. Das lässt sich sowohl individuell wie auch gesellschaftlich darstellen. So möchte ich weniger von einer konkreten Feier sprechen. Eher würde ich von einem Anstoß zur Veränderung des Bewusstseins ausgehen. Dazu dienen Lieder, Gebet, Hören auf Gottes Wort und die Stille.

Ein Umdenken sollte doch immer stattfinden?

Damit treffen wir das Grundanliegen biblischer Buße. Sie ist nicht auf einen besonderen Tag beschränkt, sondern ist tägliche Wesensäußerung des Glaubens. Es geht also weniger um liturgische Vollzüge, sondern um ein Einüben des guten Verhaltens im Alltag. Ein Beispiel: Wer einmal erkannt hat und vollzogen hat, dass zum Beispiel Apartheid Sünde ist, wird Zeit seines Lebens für die Würde jedes Menschen in allen Teilen der Welt eintreten und dies auch geistlich verantworten.

Ist es auch ein Feiertag im ökumenischen Sinn mit den katholischen Christen?

Wo Christen gemeinsam den Weg Gottes gehen und eigene Wege verlassen, vollziehen sie miteinander Umkehr zu Gott und zum Nächsten.

Der Buß- und Bettag wird womöglich doch wieder gesetzlicher Feiertag. Einzelne Politiker sprechen sich für diesen Schritt aus. Wünschen auch Sie sich, dass der Buß- und Bettag wieder zu einem Feiertag wird? Wie und wann ist der Feiertag entstanden?

Das wäre eine Rückkehr zur Wurzel des Buß- und Bettags. Ursprünglich war dieser Feiertag vom Staat angeordnet, weil vorhersehbare und unvorhersehbare Katastrophen hereingebrochen waren. Dazu zählten kriegerische Auseinandersetzungen, die immer viel Not mit sich brachten, genauso wie Hungersnöte und Epidemien. Der erste Bußtag wurde 1532 in Straßburg begangen. Die Regierenden waren damals zumindest mit ihrem Latein am Ende. Die Menschen sollten ihre Machtlosigkeit entdecken und mit ihren Gebeten um Besserung eintreten.

Wie begehen Sie an diesem Mittwoch den Buß- und Bettag? In der Gemeinde und allein?

Es wird auch für mich als Pfarrer ein „normaler“ Arbeitstag sein. Besuche, Verwaltung, Konfirmandenunterricht und eine Bestattung wird dazu gehören. Aber ich nehme mir morgens bewusst eine Stunde Zeit, um besondere Texte der Bibel zu lesen und freue mich auf den Abendmahlsgottesdienst. Ich bin dankbar für diese Möglichkeiten.