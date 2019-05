Das Woodstock der Weizenbiere

Liebhaber von Hefe- und Kristallweizen sind auf ihre Kosten gekommen, Partygänger und Blasmusikfans ebenfalls: Die Edelweißbrauerei Farny hatte am Wochenende zum Brauereifest auf das Betriebsgelände geladen. Der Anspruch der Brauerei, verschiedenen Zielgruppen etwas zu bieten, ist anscheinend erreicht worden.

Es war das junge Partyvolk aus der unmittelbaren Umgebung, das sich am Freitagabend das Farnygelände zu Eigen gemacht hat. Es kam größtenteils in Dirndl oder Lederhose und mit dem Shuttlebus aus Kißlegg oder Wangen angereist. Ohne große Pausen spielten die Lederrebellen über Stunden klassische Schlager, Evergreens und alles was sich so gern Partymusik nennt. Auch außerhalb der großen Lagerhalle, in der die Blasmusikband spielte, tummelten sich permanent etwa 200 überwiegend junge Besucher. Das Fazit des Brauereichefs Elmar Bentele: „Band und Publikum waren für den Freitagabend optimal.“

Nicht ganz so jung war der Altersdurchschnitt am Samstagabend. Es mag dem mit 40 Euro veranschlagten, recht hohen Eintrittspreis verschuldet sein. Dennoch war die Stimmung bei den Festbesuchern am Beben. Vor dem Hauptakt mit der exklusiven Blasmusikgruppe LaBrassBanda heizten zwei Vorbands ein. Zuerst sorgte eine Hard-Rock-Band für die bei Farny so bedeutende Allgäuer Lebensfreude, dann die Gewürztraminer mit ihrer heiter-filigranen handwerklich gemachten Musik. Richtig elektrisiert wurde das Publikum dann allerdings mit LaBrassBanda selbst. Von der ersten Sekunde an bis zum letzten Ton spielte die Band ohne das Publikum oder die Stimmung zu verlieren. Für Brauerei-Chef Bentele waren die Bandmitglieder absolute Stargäste im Dürren: „Die haben eine Welttournee gemacht und sind zwischendurch kurz bei Farny vorbeigekommen.“ Was nicht nur ihm besonders gefallen hat, war die Zugabenrunde, bei der die Musiker die Bühne verließen und mit einer ekstatischen Menschenmenge im Schlepptau in Richtung Bierausschank marschierten.