Das Wohl der Tiere muss man auch im Blick haben

Delfintherapien sind umstritten: Tierschützer stellen deren Sinn infrage und bemängeln unwürdige Bedingungen in Delfinarien. Dem Direktor der Marienpflege, Ralf Klein-Jung, ist die Kritik bekannt, wie er Michael Scheyer sagte.

Herr Klein-Jung, die Tierschutzorganisation Wal- und Delfinschutz-Forum kritisiert Delfintherapien als wirkungslos. Wie stehen Sie dazu?

Die grundsätzliche Frage ist, ob man Tiere für therapeutische Zwecke verwenden darf. Meine Haltung ist da positiv. Der Mensch hat schon immer Tiere als Zwecktiere genutzt. Wir machen in den Tiergestützten Therapien sehr tolle Erfahrungen. Zum Beispiel mit dem heilpädagogischen Reiten. Kinder blühen auf, ihre Psyche wird stabiler. Das Reiten gibt neuen Schwung und Lebensfreude.

Krankenkassen kommen für die Kosten aber nicht auf, weil der therapeutische Nutzen wissenschaftlich nicht bewiesen ist.

Wir kennen das Problem. Der wissenschaftliche Beweis fehlt, weil es keine hohen Fallzahlen gibt. Aber wir sehen ja die Erfolge in der Reittherapie, deren Kosten auch nicht vollständig von den Kassen übernommen werden. Der subjektive Effekt ist aber da. Im Kontakt mit dem Pferd konnten Kinder wieder Vertrauen aufbauen, zu sich und zu ihrem Betreuer.

Tierschutzorganisationen prangern die Zustände in Delfinarien an. In zu kleinen Becken würden die Tiere leiden. Wie gehen Sie damit um?

Das ist ein ethisches Problem. Ich selber habe mal eine Delfinshow in der Schweiz gesehen. Die Show war toll, aber die Haltung in den Becken fand ich auch unwürdig. Es gibt aber auch Delfintherapien, die im Meer stattfinden. Wir haben auch noch nicht entschieden, mit wem wir zusammen arbeiten werden. Ich sehe uns da auch in der Pflicht. Wir werden darauf achten, dass alles OK ist. Wenn wir Kindern eine seelische Freiheit verschaffen wollen, können wir dafür keine Delfine einsperren.