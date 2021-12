Das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler leidet unter der 2G-Regel

Ob Spielwarenladen, Buchhändler oder Bekleidungsgeschäft: Sie alle müssen ihre Kunden seit Anfang Dezember am Eingang um einen Genesenen- oder Impf-Nachweis bitten. Doch wie wird die Regelung von den Kunden angenommen und leidet das Weihnachtsgeschäft sehr darunter?

Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Händlern aus Leutkirch nachgefragt. Bei jedem der besuchten Einzelhändler gibt es auch Alternativen für Kunden, die keinen 2G-Nachweis haben.

Daniela Schulte (links), Filialleiterin der Buchhandlung Osiander, und ihre Mitarbeiterin Patricia Rast berichten, dass ihre Kunden unaufgefordert und geduldig hinter dem Hinweis-Schild im Eingangsbereich warten würden, bis sie den 2G-Nachweis kontrollieren können. Und für den Fall, dass das mal länger dauern sollte, steht dort etwas zum Naschen, um die Wartezeit etwas zu versüßen. (Foto: Joy Garcia Oliver)

Während im letzten Jahr um diese Zeit die Einzelhändler bereits schließen mussten, dürfen sie nun unter Einhaltung der 2G-Regelung geöffnet bleiben – eine große Entlastung für alle Händler, die keine Waren anbieten, die der Grundversorgung dienen, wie etwa Lebensmittel. „Ich finde es gut – viel besser als einen Lockdown“, sagt Daniela Schulte, Filialleiterin der Buchhandlung Osiander.

Sie ist der festen Überzeugung, dass nur so eine erneute Schließung des gesamten (nicht systemrelevanten) Einzelhandels verhindert werden konnte. „Bisher haben wir es mit unserem Charme immer ganz gut hinbekommen, dass es wegen der Kontrollen keine großen Diskussionen gibt“, erzählt die Buchhändlerin stolz.

Kunden warten unaufgefordert und geduldig

Und tatsächlich: Die Kunden warten unaufgefordert und geduldig hinter dem Hinweis-Schild im Eingangsbereich, bis sie von ihr oder ihrer Mitarbeiterin Patricia Rast kontrolliert werden. Für die Weihnachtszeit sei laut Schulte zwar verhältnismäßig wenig los, aber sie betont, einfach froh zu sein, dass es überhaupt eine Möglichkeit für Händler wie sie gibt.

Was die Anzahl der Kunden angeht, habe sie keinen großen Unterschied zwischen 2G und 3G feststellen können.

Etwas kritischer sieht es Helga Müller, Leiterin des Bekleidungsgeschäfts ankleide: „Wir haben 3G sehr deutlich gemerkt, aber 2G hat schon nochmal einen Unterschied gemacht.“ Das Weihnachtsgeschäft sei aufgrund dessen „auf jeden Fall sehr eingeschränkt“.

Müller ist froh und dankbar um ihre zahlreichen Stammkunden, die trotz der Strapazen hinter ihr und dem Laden stehen und bewusst nicht auf Online-Warenhändler ausweichen. Diese würden sich geduldig und verständnisvoll zeigen, und weiterhin in ihr Geschäft kommen – oder einfach telefonisch bestellen. „Die allermeisten akzeptieren es“, fasst sie den Ablauf der Kontrollen zusammen, was sich auch beim Besuch im Laden so beobachten lässt.

Die Vorgabe gilt eben und wir halten uns daran. Burkhard Zorn

„Natürlich gibt es manchmal Diskussionen, aber die Vorgabe gilt eben und wir halten uns daran – auch wenn es nichts ist, was wir gerne machen“, so der Geschäftsführer von Spielwaren Zorn, Burkhard Zorn. Bei ihm müssen die Kunden vor der Tür des Ladens warten, bis sie vom Personal kontrolliert werden.

Wer keinen Nachweis hat, würde laut Zorn oftmals direkt die Kinder zum Einkaufen in den Laden schicken, aber „bummeln geht dann halt nicht“. Ihm fällt es schwer, einen allgemeinen Vergleich zu ziehen, da es 2020 kein Weihnachtsgeschäft gab und vor zwei Jahren „natürlich viel mehr ging als jetzt“. Allerdings sagt er, dass es allein von 3G auf 2G bei ihm im Laden rund 20 Prozent weniger Kunden geworden sind – was circa dem Anteil der Ungeimpften entspricht.

Einen direkten Vergleich hat Dieter Ness, Geschäftsführer des gleichnamigen Einkaufsmarkts in Leutkirch. Da seine zweite Filiale in Lindau auch Lebensmittel anbietet, gehört sie dort zum systemrelevanten Einzelhandel, wo die 2G-Regelung nicht greift. „Wir haben in Leutkirch deutlich weniger Kunden, schätzungsweise 30 Prozent“, erzählt Ness. Er versteht nicht, warum zwischen den Einzelhändlern so stark differenziert wird und klagt über die starken Einbußen beim Weihnachtsgeschäft.

„Aber die Kunden sind verständnisvoll“, bemerkt er. Auch bei Ness wird der Impfnachweis häufig –meist ohne speziellen Hinweis des Personals – bei Betreten des Einkaufsmarkts direkt von den Kunden selbst gezeigt.

Alternativen für Kunden, die keinen 2G-Nachweis haben

Bei jedem der besuchten Einzelhändler gibt es auch Alternativen für Kunden, die keinen 2G-Nachweis haben. So werden bei Osiander und Spielwaren Zorn auch gelegentlich Kunden vor der Türe bedient: „Wenn im Laden viel los ist, muss man vielleicht etwas Zeit mitbringen, aber grundsätzlich ist das kein Problem“, so Schulte.

Die Möglichkeit zum Click&Collect gibt es bei der ankleide, wo die gewünschte Ware per Whatsapp oder telefonisch bestellt werden und anschließend im Laden abgeholt werden kann. Ness hat nach dem letzten Lockdown einen Online-Shop eingerichtet, wo ein breites Sortiment seiner Produktpalette angeboten wird. Während hier und bei Osiander online bestellt werden kann, bieten der Spielwarenladen Zorn und das Modegeschäft ankleide bei größeren telefonischen Bestellungen auch Lieferungen nach Hause an – man müsse nur nachfragen.

Auch wenn die Einschränkungen für die Händler mehr Aufwand bedeuten und von den Kunden etwas Geduld und Verständnis abverlangt wird, sind dennoch alle dankbar, dass ein Kompromiss gefunden und diese Möglichkeiten geschaffen wurde: „Wir freuen uns einfach, dass es klappt“, fasst Schulte von Osiander die Situation zusammen. „Besser so, als gar nicht“, findet Zorn vom Spielwarenladen. Keiner von ihnen plant weitere Einschränkungen oder Änderungen der Öffnungszeiten, denn sie wollen insbesondere „in Zeiten wie diesen“ verlässlich für ihre Kunden da sein.