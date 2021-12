Das waren die Top-Geschichten der Woche am Bodensee

Regionale Träger fordern allgemeine Impfpflicht

Eine Impfpflicht nur für Pflegekräfte? Das findet Pfingstweid-Vorstand Lars Kehling für Behindertenhilfe und Altenpflege zu kurz gesprungen. Er sagt: Wenn schon eine Impfpflicht, dann für alle. Nur so sei der Schutz für alle gewährleistet, wie Kehling Redaktionsleiter Mark Hildebrandt in diesem Interview erzählt. Im Vorfeld hatte sich auch die Stiftung Liebenau bereits so geäußert.

Nachfahre des Grafen Zeppelin unterliegt ein weiteres Mal vor Gericht

Albrecht von Brandenstein-Zeppelin hat im juristischen Streit um die Zeppelin-Stiftung mit der Stadt Friedrichshafen auch vor dem Landgericht Ravensburg den Kürzeren gezogen. Es ging dabei um Schadensersatzansprüche aus einem Vergleich von 1923. Es ist bereits seine dritte Niederlage vor Gericht. Redaktionsleiter Martin Hennings erklärt in diesem Text die Hintergründe des langjährigen Rechtsstreits.

"Mehr Aufruhr als Gewinn" durch Anwohnerparken

Keine Mehrheit hat ein Antrag der Bürgerliste für Umwelt und Soziales im Meckenbeurer Gemeinderat gefunden. Das Parken auf öffentlichen Straßen sollte für Anwohner kostenpflichtig sein, eine monatliche Gebühr von 25 Euro stand im Raum. Zu den Gegnern der Regelung zählte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, die damit "mehr Aufruhr als Gewinn" verbunden sah. Roland Weiß berichtet hier darüber.

TUI fliegt im neuen Jahr ab Friedrichshafen

TUI hat den Bodensee-Airport in sein Reiseprogramm aufgenommen – und bietet mit der bulgarischen Fluggesellschaft European Air Charter ab Juli 2022 nicht nur zusätzliche Flüge nach Mallorca, Heraklion und Rhodos an, sondern auch zwei neue Ziele: die griechische Insel Kos und das bulgarische Burgas. Wird der Branchenriese zum Booster für den krisengeplagten Flughafen? Jens Lindenmüller hat sich dem Thema in diesem Text gewidmet.

Nach Urnen-Fund im See steht die Polizei vor einem Rätsel

Bei einem Spaziergang macht eine Passantin einen etwas makaberen Fund. Sie entdeckt am Bodenseeufer in Wasserburg eine Urne, die offenbar vom See angespült wurde. Sie informiert die Polizei. Die nimmt die Urne als Fundsache mit und bewahrt sie vorerst auf. Die ganze Geschichte gibt es hier zu lesen.

Ein Mann stirbt in seiner Wohnung und keiner merkt es

Es ist dieser unangenehme Geruch im Hausflur, der Peter Meinardus stutzig macht. Erst glaub er noch, er komme von einer Windel, bald aber fällt der Gestank auch anderen Hausbewohnern auf. Meinardus geht der Sache nach. Und er findet einen Toten, der einsam gestorben ist und schon seit Wochen in seiner Wohnung liegt. Vermisst hatte ihn keiner. Bald wird klar: Der Verstorbene hatte nicht nur zu Lebzeiten fast keine Kontakte, auch im Tod fühlt sich keiner für ihn zuständig, wie Ronja Straub in diesem Artikel aufgeschrieben hat.