Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Unternehmen sperren Mitarbeitenden ohne 2G-Nachweis den Werksausweis

Seit einer guten Woche gilt sie, die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Eine logistische Herausforderung, die es für viele Arbeitgeber zu meistern gilt – auch für die Großbetriebe in Friedrichshafen und Umgebung. Das Prinzip ist klar geregelt: Ins Werk rein kommen nur diejenigen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Schwäbische.de hat bei ZF, Rolls-Royce Power Systems (RRPS) und Airbus Defence and Space nachgefragt und diese Antworten erhalten.

So helfen Lindauer der abgeschobenen tschetschenischen Familie

Gut einen Monat ist es her, dass eine sechsköpfige Familie von Lindau aus nach Russland abgeschoben wurde. Vor allem das Schicksal der vier Kinder, die bis auf die älteste Tochter alle in Deutschland geboren sind, lässt viele Lindauerinnen und Lindauer nicht los. Sie wollen helfen. Wie? Das hat Julia Baumann in dieser Geschichte zusammengefasst.

Ungeimpfte Testverweigerer teilweise gekündigt

Um die 3G-Regel am Arbeitsplatz umzusetzen, müssen nicht nur große logistische Herausforderungen gemeistert und ein erheblicher zeitlicher und personeller Mehraufwand in Kauf genommen werden. Das zeigt diese Umfrage von Schwäbische.de bei kleineren, mittelständischen und größeren Betrieben in der Region.

Parken soll in Friedrichshafen bald deutlich mehr kosten

Parken könnte in Friedrichshafen bald deutlich teurer werden. Die Stadtverwaltung plant eine Gebührenerhöhung und erhofft sich dadurch jährliche Mehreinnahmen zwischen 600 000 und 1,1 Millionen Euro. Das geht aus einer Vorlage für die Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Montag, 6. Dezember hervor, in der die Gremiumsmitglieder das Thema diskutieren werden. Auch der Preis für einen Bewohnerparkausweis dürfte sich vervielfachen, wie Florian Peking in dieser Übersicht zusammengefasst hat.

Lindauer ärgern sich über Test-Situation

Lindauerinnen und Lindauer, die sich testen lassen wollen, haben es gerade nicht leicht. Denn Teststationen halten sich nicht an ihre Öffnungszeiten und schließen plötzlich, anderswo bilden sich lange Schlangen. Wie private Teststationen gegen Personalmangel kämpfen und welche Lösung geplant sind, hat Ronja Straub hier zusammengefasst.

Tod in Kehlen: Staatsanwaltschaft zieht Revision zurück

Das Urteil hatte im Frühjahr für Aufsehen gesorgt: Vom Landgericht Ravensburg war ein 27-Jähriger vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden, da er in Notwehr gehandelt habe. Im Juli 2020 hatte er einen 33-Jährigen in Kehlen mit mehreren Messerstichen getötet. Die Staatsanwaltschaft legte Revision beim Bundesgerichtshof ein – und zog sie vor Kurzem wieder zurück. Was den Freispruch aber noch nicht rechtsgültig werden lässt. Die Chronologie hat Roland Weiß in diesem Artikel zusammengefasst.