Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

In Rot an der Rot sind 22 Zelte mutwillig zerstört worden. Die Verantwortlichen tun alles, um die Ferienfreizeit trotzdem stattfinden zu lassen.

Die OB-Wahl wird Laupheim wohl noch eine Weile beschäftigen. Kandidat Kevin Wiest, der die Wahl mit sieben Stimmen weniger verloren hatte, legt Widerspruch gegen das Ergebnis ein. Er will eine Neuauszählung erreichen - in einem Schreiben legt seine Anwältin die Gründe dar.

Das Unternehmen Liebherr reduziert seine Russland-Aktivitäten - jedoch nicht komplett. Das hätte nämlich schwere Folgen für den gesamten Betrieb.

Bowls sind mittlerweile zu einem beliebten Food-Trend geworden. Wer sich eine Bowl zusammenstellt, muss aber verschiedene Dinge beachten.