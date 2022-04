Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Sarah Althoff hat einen seltenen Gendefekt, der ihr Leben immer weiter einschränkt und sogar zum Tod führen kann. Es gäbe eine Chance auf Besserung - die ist aber zu teuer.

Knapper kann ein Wahlergebnis wohl nicht ausfallen: Mit nur sieben Stimmen Vorsprung gewinnt Ingo Bergmann die OB-Wahl in Laupheim. Sein Kontrahent Kevin Wiest überlegt nun, Widerspruch einzulegen.

Offenbar beendet die Regierung das lange Ringen um einen neuen Transporthubschrauber. Für fünf Milliarden Euro will sie Maschinen vom Typ Boeing CH-47F kaufen, die dann unter anderem in Laupheim stationiert werden.

Ein erster Fahrplan für das Laupheimer Kinder- und Heimatfest steht: Nach zwei Jahren Zwangspause feiert Laupheim sieben Tage lang sein traditionelles Fest. Die Vorfreude in der Stadt ist groß.