Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Der B30-Aufstieg in Biberach nimmt eine große finanzielle Hürde: Für das Straßenbauprojekt gibt es nun einen riesigen Landeszuschuss.

Für Dünger zahlen Landwirte das Drei- bis Fünffache. Aber nicht nur mit dieser Preissteigerung haben sie zu kämpfen. Ein Landwirt aus dem Landkreis Biberach berichtet, wie es auf den Höfen aussieht.

Ein WhatsApp-Betrüger zockt eine Biberacherin mit einem fiesen Trick ab. Der Täter hat das Vertrauen der Frau erschlichen und sie um 1700 Euro betrogen.

Der neue Waldkindergarten im Schussenrieder Teilort Reichenbach soll voraussichtlich im Frühjahr öffnen. Bis zu 20 Kinder können dort betreut werden.

Die Themen im Überblick: