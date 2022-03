Haushalt, Foodtruck, Todesfall: Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Mit 89,6 Prozent wählten die Burgrieder Bürgerinnen und Bürger Frank Högerle am Sonntag zum neuen Bürgermeister.

Warthausen steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Doch die Haushaltsberatungen wurden abgebrochen. Bürgermeister Wolfgang Jautz hatte die Räte mit zwei Großprojekten überrascht – und empört.

Mit 23 Jahren machte sich Ellena Rupf selbstständig mit ihrem eigenen Foodtruck. Ans Aufgeben hat Rupf nie gedacht, wohl aber an eine große Vision vor ihrer Haustür. Sie erzählt, was sie vorantreibt.

Der frühere CDU-Bundestags- und Europaabgeordnete Honor Funk aus Ochsenhausen ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Die Themen im Überblick: