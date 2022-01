Das war in dieser Woche im Kreis Biberach wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Für die rund 1600 Mitarbeitenden des Dentalgeräteherstellers KaVo, 1200 davon an den Standorten Biberach und Warthausen, hat seit dem 1. Januar eine neue Zeitrechnung begonnen. Das Unternehmen gehört seither zur finnischen Planmeca-Gruppe.

Gegen die seit 15. Januar geltende nächtliche Ausgangsbeschränkung für ungeimpfte Personen im Landkreis Biberach hat ein Bürger mit Erfolg einstweiligen Rechtsschutz beantragt. Damit wird die Maßnahme mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Seit 2006 ist der 27. Januar deshalb der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Gegen Ende des Kriegs erreichten die Lagergräuel der Nazis indirekt auch Biberach. Einige wenige noch erhaltene Dokumente im Stadtarchiv geben darüber Aufschluss. Auch in Riedlingen gibt es Spuren: Jahrelang hat der Lokalhistoriker Ludwig Zimmermann zum Nationalsozialismus in Oberschwaben recherchiert und darüber ein Buch veröffentlicht.

Die St. Elisabeth-Stiftung hat mehr als 100 000 Euro an Bewohner ihres Pflegeheims in Laupheim sowie an Pflegekassen und das Sozialamt zurückerstattet. Sie hatte die zu zahlenden Entgelte für die vollstationäre Pflege zum 1. November 2019 erhöhen wollen, dabei aber formale Anforderungen des Wohn- und Betreuungsvertrags nicht erfüllt.

Die wichtigsten Themen im Überblick: