Das war die Woche im Alb-Donau-Kreis wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Ein Sammler hat auf einem Flohmart seltene Steine in einem Karton gefunden - und sie mit nach Hause genommen. Damit begann ein Albtraum.

Im Raum Munderkingen haben sich ein paar kreative Köpfe lustige Maischerze überlegt.

In Laichingen keine Perspektive, von Kunden unter Druck gesetzt: Geschäftsführer Klaus Jllig ist sauer. Nach jahrelangen Diskussionen zieht das Autohaus Jllig nun komplett weg.

Der Felssturz am Drackensteiner Hang ist geräumt, doch für die A8 bleibt die Stelle ein Engpass. Das wird sich so schnell auch nicht ändern.

Die wichtigsten Themen im Überblick: