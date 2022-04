Illegales Autorennen und mehr: Das war die Woche im Alb-Donau-Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Zwei junge Männer haben sich Anfang der Woche ein illegales Autorennen in der Ulmer Innenstadt geleistet - mit fatalen Folgen. Einer von ihnen kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, weil er die Kontrolle über sein Auto verlor. Dabei demolierte er außerdem die Front von drei Geschäften.

Traurig machte in dieser Woche eine andere Geschichte aus Ulm. Eine Neu-Ulmerin sucht ihren Hund Zeus. Viele helfen, doch am Ende kommt heraus: Das Tier kam auf der B 28 ums Leben.

Ein Produkt ist in den Supermärkten Land auf, Land ab derzeit Mangelware: Speiseöl. Die Kunden werden kreativ und dreist, um an das flüssige Gold zu kommen. Ein Ehinger Händler schiebt dem Verhalten einen Riegel vor - und gibt Öl nur noch unter einer Bedingung ab.

Vor wenigen Tagen zog sie die Aufmerksamkeit der lokalen Presse auf sich, jetzt hat sie Sorge um ihre Gesundheit. Wie schon kürzlich die Top-Läuferin Alina Reh leidet wohl auch Ministerin Thekla Walker an einer Herzmuskelentzündung. Was ist die Ursache?

Die wichtigsten Themen im Überblick: