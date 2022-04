Das war die Woche im Alb-Donau-Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Die Sperrung der A8 und das daraus resultierende Verkehrschaos in den Gemeinden auf der Alb hat Autofahrer einige Nerven gekostet.

Die Sportlerin Alina Reh hat nach ihrer Booster-Impfung schwere Nebenwirkungen. Ihr großes Saisonziel ist dadurch in weite Ferne gerückt.

Nach langer Krankheit ist Wolfgang Neumeister, der große Macher des Gesundheitssystems im Alb-Donau-Kreis, gestorben. Er galt als Visionär.

Der Vorverkauf für das Ulmer Zelt ist am Freitag gestartet. Das Programm steht bereits fest.

