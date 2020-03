Das Virus der Konzertabsagen: Wenn es an die Existenz geht

Von Schwäbische Zeitung

Tuttlingen - Bis zum 30. April wird es in Tuttlingen keine öffentlichen Veranstaltungen mit 200 und mehr Besuchern geben. Dies hat die Stadtverwaltung heute angeordnet, um die Ausbreitung des Corona-Virus SARS CoV 2 zu verlangsamen. Betroffen sind davon auch Großereignisse wie Jugend musiziert oder die Tuttlinger Krähe.

„Was sich in Italien abspielt, droht uns in zeitversetzter Form auch – umso wichtiger ist es, früh und konsequent zu handeln, um Schlimmeres zu vermeiden“, so OB Michael Beck am Donnerstag.