Das Traubenschwänzchen erinnert an Kolibris

Die gelernte Gärtnerin und Kräuterpädagogin und Botschafterin für Biodiversität Christiane Denzel ist derzeit mit ihrem Team in vielen Kindergärten und Schulen unterwegs. Diese Saison wurden bereits 753 Kinder aus zwölf Einrichtungen in Sachen Artenvielfalt unterrichtet, teilt Denzel in einer Mitteilung mit.

Es vergeht keine Kräuterführung an der sie nicht gefragt werde, was das denn für kleine Kolibris seien. Dieser Nachtfalter, ein Schwärmer, sei am Tage sehr aktiv und wecke das Interesse vieler Naturliebhaber und Gartenbesitzer. Er bewegt seine Flügel mit bis zu 70 Schlägen pro Sekunde so schnell, dass er in der Luft stehen kann. Zudem flitzt er von Blüte zu Blüte: Es wurden bis zu 30 Blütenbesuche pro Minute gezählt. Die Rede ist vom Taubenschwänzchen.

Seit dem Hitzesommer 2003 kann man sie bei uns in Süddeutschland beobachten. Seinerzeit sind die ersten über die Alpen in den Norden gekommen, weil in Südeuropa alles verbrannt zu sein schien – und sie haben sich gut eingelebt. Seither kommt die erste Generation, die bei uns im Jahr zu sehen ist, meist schon Anfang April. Mit 60 Kilometern pro Stunde überqueren sie die noch schneebedeckten Alpen, bis auf 2500 Metern Höhe hat man sie schon entdeckt. Für 2000 Kilometer Entfernung brauchen sie circa zwei Wochen. Hier angekommen laben sie sich an unseren Frühlingsblüten.

Nach der Paarung legt das Weibchen seine Eier an den Blättern von verschiedenen Labkrautarten ab. Auf diese Rötegewächse sind die nachtaktiven Raupen, die daraus schlüpfen, angewiesen. Nach mehreren Häutungen verpuppen sie sich in einem Gespinst zwischen Falllaub am Boden.

Die Falter können bis zu vier Monate alt werden. Finden könne man sie vor allem an Blüten mit einem tiefen Kelch, wo es ihnen ihr bis zu drei cm langer Rüssel ermöglicht, den Nektar zu erreichen. Wenn ihr pelziges Köpfchen dabei die Pollen der Blüte berührt, bestäuben sie sie auch. Einige Blüten blieben ohne Nachtfalter sonst unbestäubt - ihr Rüssel ist unschlagbar lang.

Im Herbst verlassen uns die Taubenschwänzchen wieder. Einige überwintern inzwischen als Puppe im Rheingraben, aber die meisten kehren in die Heimat ihrer Eltern ans Mittelmeer zurück.

Zugfalter fliegen tagsüber, sie brauchen die Sonne zur Orientierung. Ganz im Gegensatz zu den meisten Zugvögeln, die uns in der Nacht verlassen und sich unter anderem von den Sternen leiten lassen. Es zeigt sich, dass dies wunderbar eingerichtet sei, denn sonst würden Beute und Jäger gemeinsam fliegen, was für die Falter häufig ein jähes Ende ihrer Reise bedeuten könnte.