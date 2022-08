Das Summen im Sommer

Der natürliche Feind des Sommerfrischlers ist die Wespe. Grellgelb gestreift kommt sie sofort aggressiv summend angeflogen, wenn jemand was Süßes oder Herzhaftes auf dem Gartentisch legt. Und weil das Insekt so gesellig ist, ruft es immer sogleich Freunde und Verwandte herbei, die sich dann gemeinschaftlich über die Leckereien hermachen, während der hungrige Mensch aus Furcht vor schmerzhaften Stichen schließlich eilends ins Gebäude flieht. Und vom sicheren Fenster aus hilflos beobachten muss, wie die Wespen die vorbereitete Mahlzeit in ihre Nester schleppen. Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, empfehlen Ratgeber verschiedene Strategien, damit die Wespen ohne Gefahr fürs eigene Wohlergehen wieder verschwinden. Ganz stark diesen Sommer im Wespenvertreibungs-Trend: Kaffeepulver verbrennen. Man stelle mehrere feuerfeste Behälter auf, fülle sie mit Kaffee und zünde sie an. Der stechende Geruch vergrämt die Biester zwar, aber auch Menschen vergeht die Lust aufs Freie im Qualm der gemahlenen Bohnen. Eine Empfehlung lautet, auf keine Fall bunte Kleidung zu tragen. Denn weil die Wespe unter den Lebewesen nicht die aller Intelligenteste sei, verwechsle sie farbige Fummeln mit Blumen und werde so angezogen. Besonders ungünstiges Outfit: ein Biene-Maja-Kostüm.

Das wirkungsvollste Mittel gegen lästige Wespen ist und bleibt aber die Geduld. Denn spätestens im November ist’s vorbei mit dem schwirrenden Spuk, sodass man den Garten wieder gefahrlos nutzen kann. Zum Beispiel um unbeschwert einen Glühwein zu genießen. (nyf)