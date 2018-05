Das Spiel mit den Zahlen

Während einer Fußball-Saison kommen allerhand Daten zusammen. Besonders im Profi-Bereich. Viele sind nützlich, viele nettes Beiwerk. Dazu kommen noch Aussagen wie: Die Tabelle lügt nicht. Demnach hat der Drittligist VfR Aalen die Spielzeit 2017/2018 zurecht auf dem zwölften Platz abgeschlossen.

Beim Blick aufs große Ganze lässt sich sagen: Das passt. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre durchaus noch möglich gewesen für die Profis von der Ostalb, doch die schwierige Rückrunde mit mehr Tiefen als Höhen ließ den VfR mit seinen insgesamt - auch anvisierten - 50 Punkten noch abrutschen statt nach oben zu klettern. Damit landeten die Aalener im dritten Jahr unter dem scheidenden Trainer Peter Vollmann nur einen Platz hinter dem der Vorsaison - da spielte aber der Neun-Punkte-Abzug in Folge der Planinsolvenz eine entscheidende Rolle. Im ersten Jahr unter Vollmann, nach dem Abstieg auf der 2. Liga, kam der VfR auf Rang 15 ins Ziel.

Neuanfang nach drei Spielzeiten

Den drei Spielzeiten unter Vollmann folgt nun ein Neuanfang - mit überwiegend bekanntem Personal, darunter Spieler „die teilweise stagniert haben“, wie VfR-Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Mangold anmerkt. Zur kommenden Saison übernimmt bekanntlich Neu-Coach Argirios Giannikis mit neuer Philosophie die Aalener, die ihren Kader schon verstärkt haben. Ein Stürmer (Nils Anhölcher), ein Innenverteidiger (Marian Sarr) und ein Außenverteidiger (Patrick Funk): Die Positionen, die Hermann Olschewski, Präsident Sport beim VfR, vor Wochen in den „Aalener Nachrichten“ aufzeigte, sind besetzt.

Ein Ersatz für den abgewanderten Sebastian Vasiliadis für das offensive Mittelfeld ist noch denkbar. Auf der anderen Seite weckt ein Defensivmann Begehrlichkeiten. Rico Preißinger, der in der abgelaufenen Runde immer wieder positiv auffiel und dem Vollmann die 2. Liga zutraut, steht mit seinem Potenzial sicherlich im Visier höherklassiger Vereine - und könnte Ablöse einbringen. Die Neuzugänge kommen ablösefrei. Neben den Ergebnissen im sportlichen Bereich muss der Klub in der 3. Liga, die nicht gerade als Goldgrube bekannt ist, auf seine Finanzen schauen. Zusätzliche Einnahmen hätte der Einzug in den DFB-Pokal bedeutet - 115 000 Euro für die erste Runde. Doch im Viertelfinale des Landespokals folgte im April das Elfmeter-Aus gegen den SSV Ulm 1846 Fußball.

Ein Drittel des Etats von Eintracht Braunschweig

Die Tatsache, dass die Ligazugehörigkeit nicht zu einer Zitterpartie wurde, half dem Verein. „Wir konnten frühzeitig planen, das kommt uns zu Gute“, erklärt VfR-Geschäftsführer Holger Hadek den „Aalener Nachrichten“. Der VfR gehe mit einem Etat von „gut fünf Millionen Euro“ in die neue Saison. Darunter sind die 800 000 Euro aus der zentralen TV-Geld-Vermarktung des DFB, die jeder Drittligist erhält. Im Vergleich: Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig plant dem Vernehmen nach mit einem Etat von 14 Millionen Euro.

Um weitere Gelder, neben dem Sponsoring, zu akquirieren gab es für die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit auch Neuerungen. Erstmals wurde das neue Trikot beim letzten Heimspiel (gegen den Karlsruher SC) vorgestellt, zudem soll der Dauerkartenverkauf zwei Wochen früher beginnen - diesmal schon am 15. Juni. Am 19. Juni geht es im sportlichen Bereich weiter. Giannikis begeht den Trainingsauftakt. Wie der endgültige Kader auch ausschaut: Bei den Verantwortlichen herrschte nach der letzten Partie in der abgelaufenen Runde Vorfreude auf das was kommt. Es ist Zeit für neue Zahlen beim VfR, mit dem Fernziel 2. Liga in 2021.