Neue Warn-Sirenen, Corona-Demo und Impf-Stationen: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

In dieser ersten Advent-Woche dreht sich so gut wie alles um die Pandemie - es gibt neue Regeln wie die Testpflicht in Kindergärten, die Impfstationen in Wangen und Weingarten wurden überrannt und Maßnahmen-Gegner demonstrieren in Ravensburg. Wieder mit Symbolik aus dem Dritten Reich.

Doch auch andere Themen sind wichtig und tauchen im Wochenrückblick auf: In Ravensburg rutschte ein Hang an einem Baugebiet ab, die B 32 war über Tage komplett gesperrt. Außerdem gibt es im Kreis bald wieder mehr Warnsirenen für einen besseren Bevölkerungsschutz.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

Wochenrückblick Landkreis Ravensburg