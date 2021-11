Brand unter Marienplatz und rauer Ton in Arztpraxen: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

Die Woche begann mit einem brennenden E-Auto in der Marienplatzgarage in Ravensburg. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Es ließ sich allerdings nicht verhindern, dass drei weitere parkende Fahrzeuge durch die enorme Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden an den Autos und dem Gebäude liegt bei mindestens 370.000 Euro. Bereits 2014 kam es in der Marienplatzgarage zu einem ähnlichen Brand und ein Stadtrat äußert Bedenken.

„Die Stimmung ist aufgeheizt“, berichten Angestellte einer Hausarzt-Praxis in Wangen. Es gebe Streitereien zwischen Patienten vor dem Eingang und dafür, dass in der Praxis nicht alles gleichzeitig bewältigt werden kann, haben nur wenige Verständnis. Stellvertretend für viele Praxen der Region berichten Dr. Alwin Burth und seine Kolleginnen, wie der Ton seit Corona rauer wird und der Stress größer.

Er ist für seine Klimaproteste und Baumbesetzungen bekannt: Professor Wolfgang Ertel von der Hochschule-Ravensburg Weingarten (RWU). Eine dieser Baumbesetzungen vor der Weingartener Hochschul-Gebäude hat im Mai sogar bundesweit Aufmerksamkeit erregt, und könnte Ertel nun zum Verhängnis werden. Die Ravensburger Staatsanwaltschaft wirft ihm den Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vor. Der Klimaschützer wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

