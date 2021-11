Wirbel um neue OSK-Struktur und Impfaktionen: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

Die Umstrukturierungspläne für die Oberschwabenklinik (OSK) wurden vom Kreistag am Dienstag in letzter Minute ausgebremst. Die Räte entschieden, dass ein externer Gutachter im Frühjahr erst einmal die Strategie der OSK-Geschäftsführung prüfen soll.

Außerdem äußerte sich Landrat Harald Sievers zum ersten Mal zu der Kritik an seiner Person. Er wurde vor allem für seinen Führungsstil und die Kommunikation rund um die OSK-Umstrukturierung getadelt. Er hält Veränderungen am Krankenhaus-Konzept für unausweichlich und nannte diese Woche Gründe dafür.

Ein weiteres Thema in dieser Woche waren Impfaktionen. Nachdem Ende vergangener Woche die Städte Ravensburg und Wangen für ihre unkoordinierten Aktionen kritisiert wurden, haben in dieser Woche Anpassungen stattgefunden. In Wangen zog das Impfteam in die Stadthalle, in Ravensburg in das Heilig-Geist-Spital. Eine Video-Umfrage von der Impfaktion am Heilig Geist-Spital sehen Sie hier.

Es gab aber auch erfreuliche Nachrichten, zum Beispiel aus Bergatreute. Der 13-jährige Hannes Wäscher hat mit einer selbstgebauten Szenerie einen Bundes-Fotowettbewerb gewonnen.

Die wichtigsten Themen im Überblick:

