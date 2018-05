Das sind die Spielregeln für die Fußball-WM in Ehingen

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, welche vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, gilt als Veranstaltung von herausragender Bedeutung. Während der Spiele gibt es Besonderheiten, auf die die Ehinger Stadtverwaltung und die Polizei hinweisen.

So dürfen Gaststätten bei der Übertragung von WM-Spielen beispielsweise die Außenflächen zwar bis zum Spielende/Abpfiff, jedoch maximal bis 23 Uhr, bewirtschaften. Nach Möglichkeit sollten weder Flaschen noch Gläser ausgegeben werden.

Autokorsos sind für Unbeteiligte immer eine Belastung und können gefährlich sein. Sie werden deshalb nach einem WM-Spiel nur in vertretbarem Umfang geduldet. Die Teilnahme von Lastkraftwagen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen sowie Anhängern, das Sitzen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben, das Stehen in Fahrzeugen, zum Beispiel bei Cabriolets, das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen, das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern oder dem Schiebedach und das Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht, ist bei aller Toleranz strengstens verboten. Die Stadt Ehingen und die Polizei bitten um Verständnis.