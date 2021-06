Das sind die Perspektiven für das Gastgewerbe in Oberschwaben

Der Workshop wird über Zoom abgehalten. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.oberschwaben-tourismus.de/QualitaetsoffensiveLandurlaub. Mehr Informationen erhalten interessierte Gastronomen und Gastgeber bei Rowena Giesin, Telefon 07583 / 93638-20 oder per E-Mail an giesin@oberschwaben-tourismus.de.

Kreis Ravensburg (sz) - Gastronomen sowie Gastgeber stärken und Perspektiven schaffen, das ist das Ziel der Qualitätsoffensive der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) rund um das Themenfeld „Urlaub auf dem Land“. Bei einem virtuellen Workshop haben nun Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gastgewerbe und aus Beherbergungsbetrieben die Chance, Qualitätsinitiativen aus der Region und aus Baden-Württemberg kennenzulernen.

Die OTG ist eine der sechs regionalen Destinationsmarketingorganisationen des Landes, die Sonderfördermittel für den Restart des Tourismus von der Landesregierung erhalten. Laut Pressemitteilung hat sie damit die Möglichkeit umfangreiche Marketingmaßnahmen zu finanzieren, um den unter der Corona-Pandemie leidenden Tourismus zu unterstützen. Dazu wurde auch die Kampagne „Urlaub auf dem Land in Oberschwaben-Allgäu“ entwickelt. Gastronomen und Gastgeber haben nun die Chance, Teil dieser für den Sommer und Herbst 2021 sowie Frühjahr 2022 vorgesehenen Landurlaub-Kampagne zu werden: Um die Unternehmen bei der Umsetzung von Qualitätsstandards zu unterstützen, veranstaltet die OTG einen virtuellen Qualitätsworkshop. Er findet am 28. Juni von 14 bis 16 Uhr statt und richtet sich an Gastronomen und Gastgeber aus den Landkreisen Ravensburg, Biberach und Sigmaringen.

Viele Anregungen für das eigene Unternehmen

„Wir sehen diesen Workshop zunächst als hervorragende Möglichkeit zur zielgenauen Information für unsere Gastronomen und Gastgeber. Denn jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält innerhalb von nur zwei Stunden einen guten Überblick über die verschiedenen Qualitätssiegel und ganz viele Anregungen für das eigene Unternehmen,“ wird OTG-Geschäftsführerin Petra Misch zitiert. Der Workshop wird organisiert in Kooperation mit dem Digitalen Zukunftszentrum Allgäu-Oberschwaben in Leutkirch. Svenja Hertweck, Projektmanagerin „Kultur & Genuss“, und Anja Hemmerich, Projektmanagerin „familien-ferien“, beide von der Tourismus Marketing Baden-Württemberg, geben einen Überblick über die Bedeutung der Themen „Landurlaub“ und „Kulinarik“ für den Baden-Württemberg-Tourismus. Im Anschluss teilen sich Gastronomen und Gastgeber in zwei virtuelle Workshopräume auf. Im Raum 1 „Gastronomie“ stellen Regina Autenrieth und Andrea Motzer die Initiative „Schmeck den Süden“ vor und Franz Christberger vom „Gasthof Lamm“ in Wangen im Allgäu berichtet aus seiner langjährigen Praxiserfahrung als „Schmeck den Süden“-Betrieb. Im Anschluss präsentieren Marlies Fimpel und Horst Schmidt die Initiative „LandZunge“ und informieren über die Beteiligungsmöglichkeiten.

In Raum 2 „Gastgeber“ beginnt Sara Lorenz mit der Präsentation der DTV-Klassifizierung. Hierauf aufbauend stellt Nancy Weisshaar die Initiative „Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg“, die verschiedenen Auszeichnungen und ihre Vorteile für Ferienhöfe, Ferienwohnungen und Privatunterkünfte vor und informiert über die Kriterien einer Mitgliedschaft. Zudem ist hier ein kleiner Exkurs zur Relevanz der Online-Buchbarkeit, gerade auch für kleinere Beherbergungsanbieter, durch die OTG vorgesehen.

In die Werbemaßnahmen für die Region integriert

Alle Unternehmen, die sich anschließend für eine Teilnahme an einer der vorgestellten Initiativen entscheiden, werden im Rahmen der Marketingkampagne „Urlaub auf dem Land in Oberschwaben-Allgäu“ kommuniziert und in die Werbemaßnahmen für die Region integriert. Ziel ist es dabei, eine langfristige Zusammenarbeit mit den Betrieben auf die Beine zu stellen, die auch über die Kampagne hinaus fortgeführt werden kann.

Die ersten 15 Gastronomiebetriebe, die sich im Anschluss an den Workshop für die Zertifizierung durch die Initiative „Schmeck den Süden“ entscheiden und den Nachweis über die umgesetzte Zertifizierung bei der OTG einreichen, können sich außerdem über einen kleinen Zuschuss freuen: Sie erhalten die einmalige Aufnahmegebühr in den Verein von 70 Euro erstattet.