Top Storys der Woche: Das sind die erfolgreichsten Artikel auf Schwäbische.de

Was bewegt die Menschen in der Region? Was wird am häufigsten gelesen? Hier zeigen wir Ihnen welche Storys unsere Userinnen und User am interessantesten fanden.

Platz 3: Das leise Gift der Gewohnheit: Wie Erotik und Sexualität bei Paaren wieder ihren Platz finden

Am Anfang einer Liebesbeziehung gibt man sich noch Mühe. Doch mit den Jahren schleicht sich Gewohnheit ein.

Was Paare dagegen tun können, verrät Psychiater Dr. Dogs.

++ Lesen Sie hier die ganze Geschichte von unserem Kolumnisten Dr. Christian Peter Dogs ++

Psychiater und ärztlicher Psychotherapeut: Dr. Christian Peter Dogs (Foto: Christian Flemming)

Platz 2: Start-up aus der Region: Volles Risiko für den Traum von der eigenen Limo

Yasin Urgec und David Lewendowicz haben ein eigenes Getränk entwickelt und vermarkten es in der Region. Es ist ein überfüllter Markt und ein großes Risiko, doch die Unternehmer sind zuversichtlich.

++ Hier erfahren Sie mehr über Yasin Urgec und David Lewendowicz und ihr Start-up-Unternehmen ++

Zehntausende Dosen in einer Garage in Salem. Yasin Urgec aus Weingarten (links) und David Lewendowicz haben hart gearbeitet und 120.000 Euro in ihren Traum investiert. (Foto: Emanuel Hege)

Platz 1: B30 soll zwei Jahre lang gesperrt werden – Verkehrschaos droht

Es ist zwar noch etwas Zeit, das Thema sorgt aber jetzt schon für Unmut. 2027/28 soll der B30-Verkehr über die Dörfer geleitet werden. Bürgermeister begehren auf. Was gibt es für Alternativen?

++ Was es mit den Plänen zur Sperrung der B30 auf sich hat, erfahren Sie hier ++