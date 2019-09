Das sind die Geehrten des Tennisclubs Meckenbeuren-Kehlen

Auch für Ehrungen hat der Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen TCMK seinen Gala-Abend genutzt und Danke gesagt. Für Ehrungen, die, „einem strengen Maßstab unterliegen und nur für besondere und langjährige Verdienste vergeben werden“, erklärte der Bezirksvorsitzende Gernot Maier.

Er verlieh die Bronzene Ehrennadel an Kurt Ingenpass (Technischer Wart des TCMK seit 2002), an Nikolaus Schwindel (Stellvertretender Vorsitzender seit 2000 und überzeugter Hobbyspieler, der das „Bindeglied ist, zwischen den Mitgliedern und der Vorstandschaft“) sowie an Andrea Kasper, die seit 2008 Schriftführerin ist.

Die Silberne Ehrennadel gab es für Siegfried Oßwald, der 1984 die Kasse übernommen hat. Ihn hat der Vorsitzende Rolf-Dieter Schmid an diesem Abend für seinen großen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt. Großer Dank galt den Gründungsmitgliedern Günter Kleck, Willi Mühlebach (in Abwesenheit), Josef Stoppel und Karl Vogel sowie den Mitgliedern, die schon seit 50 Jahren dabei sind, namentlich Gertrud Oßwald, Helmut Bretall und Rupert Lehle. Lang ist die Liste der Einsätze von Oliver Dunger, der von 1992 bis 2008 Sportwart gewesen ist und seitdem die Jugendarbeit vorangetrieben hat. Mit 46 Jugendlichen ist der TCMK heute Spitzenreiter im Bund. Als Delegierter im Bezirk wird Dunger sehr geschätzt. Für die erfolgreiche und exzellente Vereinsarbeit, so Karl Gälle, war und ist nicht zuletzt Rolf-Dieter Schmid verantwortlich. Von 1988 bis 1992 ist dieser Sportwart gewesen. 2002 übernahm er den Vorsitz und trägt die Verantwortung für diese positive Entwicklung des Vereins seit nunmehr 17 Jahren. (wie)