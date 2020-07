„Das Schwabenländle kann schon was.“

David Wessel, besser bekannt unter seinem DJ-Pseudonym Mashup Germany sorgt für Partystimmung beim Drive-In-Event bei den Hessenhöfen. Mit Redakteur David Drenovak hat er sich über die DJ-Branche und die Clubszene während Corona unterhalten, über seine Nominierung für den Deutschen Radiopreis geplaudert und über das sich in der Umwälzung befindliche europäische Urheberrechtswesen gesprochen. Auf das Drive-In-Konzert freut sich der Frankfurter schon sehr, denn es ist nicht das erste mal, dass er vor Autoscheinwerfern auftritt.

Es handelt sich ja diesmal um ein Drive-In-Konzert, normalerweise bekommst Du ein direktes Feedback wenn die Leute vor Dir tanzen. Jetzt kommt der Sound über das Autoradio. Kannst Du dir vorstellen, wie das werden wird?

Tatsächlich ist es nicht mein erstes Autokonzert, aber es ist das erste in der Region. Es ist auf jeden Fall eine komplett andere Energie. Durch das andere, fast schon freakige Setting ist es sehr spannend, aber es fehlt natürlich schon etwas der direkte Kontakt. Das wird in der Regel aber kompensiert durch die doppelt gute Laune der Leute, weil die froh sind, endlich wieder feiern zu können.

Die Clubszene ist sehr durch Corona betroffen, auch für dich als DJ sind Einnahmen, Auftritte und das Feiern weggebrochen, wie hast Du das persönlich erlebt?

Ja mir wurde durch die Pandemie meine gesamte Tour abgesagt. Das sind 70 Auftritte, die dieses Jahr nicht stattfinden. Ich muss allerdings sagen in meiner persönlichen Situation, nach zehn Jahren fast non-stop auf Tour, ich bin wirklich seit zehn Jahren fast jedes Wochenende unterwegs, war diese Zwangspause fast schon irgendwie befreiend. Das ist keine Branche, wo du als Künstler sagen kannst: Ich bin mal für ein Jahr raus. Weil dann bist Du tatsächlich komplett raus. Als ich die Zwangspause dann für mich akzeptiert hatte, kann ich sagen, dass ich diese Pause genossen habe und nach wie vor genieße.

Die Tour ist also abgesagt, wie geht es denn jetzt für Dich weiter, ein bisschen Planung für die Zukunft muss ja schon sein?

Ich habe den Vorteil, dass ich noch die normale Radio- und Labelarbeit habe, was bedeutet, dass ich monetär nicht auf die Live-Konzerte angewiesen bin. Meine Vorhersage ist, dass wir auf absehbare Zeit, also auch noch 2021 noch keine Normalisierung des Feierns oder des Nachtlebens sehen werden. Wir sind die Branche die als allerletzte wieder geöffnet wird. Das ist auch sinnvoll und gut so. Es gibt ja bereits Konzepte: Sitz- oder Picknick-Konzerte oder auch das Drive-In-Konzert. Ich glaube aber nicht, dass diese langfristig das normale Feiern ersetzen können. Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass große Menschenansammlungen, die schwitzend, eng beieinander tanzen, in absehbarer Zeit nicht machbar sein werden.

Dein letztes Album kam 2018 raus. Was für Projekte beschäftigen Dich gerade?

2019 kamen einige Singles und der Promomix. Jetzt startet die zweite Staffel von „Mixwoch“ bei 1Live. Da mixe ich live On-Air Hörerwünsche zusammen zu einem Mashup zusammen. Das startet jetzt wöchentlich ab August wieder und damit sind wir sogar für den Deutschen Radiopreis nominiert worden, worüber ich sehr glücklich bin. Ansonsten steht ja noch der Promomix 2020 aus, den ich tatsächlich schon im März fertig hatte, aber aufgrund der dramatischen Lage nicht veröffentlichen wollte. Ich hatte aufgrund von Corona einfach das Gefühl, dass es in dieser Lage nicht richtig ist, einen Mix zum Feiern zu veröffentlichen. Deshalb habe ich ihn bisher zurückgehalten und möchte den auch erst dann veröffentlichen, wenn absehbar ist, dass wir aus dieser Krise herauskommen.

Auf was können sich die Besucher des Autokonzertes freuen? Hast Du schon etwas geplant, oder machst Du das frei Schnauze?

Ich lag die letzten Monate natürlich nicht auf der faulen Haut und habe extrem viele feiertaugliche Mashups und Remixe produziert, die wird es auf die Ohren geben. Eine Setlist habe ich aber nicht, weil ich ja nicht weiß wer da kommt, worauf die Leute Lust haben und wie der Vibe ist. Ich hab mein Intro produziert und hab ein paar Tracks dabei. Aber was ich im Endeffekt spiele ist sehr vom Energie-Pingpong mit dem Publikum abhängig.

Du hast dich immer sehr für ein liberaleres Urheberrecht engagiert. Tut sich da gerade etwas in der Branche oder werden die Bandagen noch härter?

Das ist schwierig zu sagen, weil wir immer noch auf die EU-Urheberrechtsreform auf nationaler Ebene warten. Fest seht, dass die Haftungspflicht künftig bei den Plattformbetreibern liegen wird, was dazu führen könnte, dass wir noch restriktivere Uploadfilter erleben könnten. Was man schon sieht ist, dass das Content-ID-System auf Youtube sehr gut funktioniert, damit kann der Eigentümer selbst entscheiden, was mit seinen Werken passiert. Wenn das so bleibt, wäre das eine Situation mit der man leben könnte.

Die Einnahmen vom Merchandising deiner Mashups werden nach wie vor gespendet. Wohin geht das Geld?

Das ist nach wie vor so. Ich wollte immer den Eindruck verhindern, dass ich meine Mashups, die sich ja in einer rechtlichen Grauzone befinden, irgendwie nutze, um damit T-Shirts zu verkaufen. Die Spenden gingen seit vielen Jahren an ein Hilfsprojekt, das sich aber irgendwann aufgelöst hat und seither ans Deutsche Rote Kreuz.

Kennst Du als Frankfurter die Region um Blaubeuren und Ulm?

Ich kenne die Region tatsächlich, wie meine Westentasche, weil ich meine zahlreichen Auftritten über die Jahre hier genutzt habe die Region zu erkunden und muss sagen, es ist auch eine meiner Lieblingsregionen in der ganzen Republik. Ich bin nicht nur gerne in Ulm oder Blaubeuren, sondern auch im Umland unterwegs. Das Schwabenlädle kann schon was.