Das schiefe Haus von Wangen kommt ins Lot

Ein langer roter Faden hängt ganz oben am Giebel, fällt stramm und senkrecht durch Spalten und Gebälk, kommt gut zwei Stockwerke weiter unten wieder aus der aufgebrochenen Decke heraus. Dort, an seinem Ende, baumelt dicht über dem Boden ein kleines Gewicht. Und dahinter bückt sich gerade Jürgen Schuol, mit einer Maurerkelle in der linken Hand. Sie markiert eine Stelle im Boden, gut einen halben Meter von dem Gewicht entfernt. Schuol weiß, warum:

Der lange rote Faden ist nichts anderes als ein Lot, ein alter Handwerkertrick. Ein Lot zeigt an, ob Wände und Decken in einem Hause gerade – oder schief sind, denn es fällt immer senkrecht. Und was Schuol jetzt sagt, klingt kompliziert, ist aber simpel: Vor einigen Monaten traf das Lot am roten Faden genau an der Stelle auf, die jetzt Schuols Kelle markiert. Und heute, da der Boden unter dem Lot nach Jahrhunderten endlich wieder eben ist, beweist der um den halben Meter verschobene Messpunkt: Dort hing einst nicht der Haussegen schief, sondern ein ganzes Haus.

Das Haus, von dem die Rede ist, ist die alte Stadtapotheke in Wangen. Bereits um das Jahr 1280 stand an der Stelle des heutigen Gebäudes ein Gemäuer, davon ist noch heute ein uralter Gewölbekeller übrig. Das Haus aber, das als Stadtapotheke bekannt ist, stammt aus den Jahren um 1540. Der große Stadtbrand von 1539 soll den Vorgänger beschädigt haben, schreibt der Wangener Apotheker Dietrich Strauss in seiner Gebäudechronik. Strauss war selbst einmal Herr des heute als Kulturdenkmal geschützten Gebäudes, ehe es Jürgen Schuol, ebenfalls ein Wangener Apotheker mit viel Liebe zum alten Bauwerk, unlängst zur Sanierung erworben hat.

„Man soll sehen, dass da eine Apotheke war. Wir wollen ihre Geschichte weiterführen“, sagt der heute 69-jährige Schuol. Gemeinsam mit seiner Frau Monika hat er sich die Sanierung des Gebäudes sozusagen als Altersprojekt vorgenommen. „So kann man der Stadt etwas zurückgeben“, sagt denn auch Monika Schuol. Die alte Apotheke zu erhalten scheint sozusagen ihre Art zu sein, um der Nachwelt etwas Bleibendes zu hinterlassen.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Wenn Jürgen Schuol durch das Gebäude geht, liegt überall Bauschutt. Es staubt und riecht modrig, fast in jedem Zimmer schaffen Handwerker an Mauern, Böden, Balken. Zwei hebeln gerade einen 400-Kilo-Stahlträger durch ein Loch in der Außenwand nach innen. Der Lohn der ganzen Mühen: Das uralte Fachwerk des Gebäudes tritt wieder zu Tage. Es hat viel erlebt: Manche der in der Stadtapotheke verbauten Balken wurden exakt im Winter 1540/41 gefällt, hat ein Baumring-Experte herausgefunden.

Das Grundproblem ist aber: Die Jahrhunderte haben der alten Bausubstanz arg zugesetzt. Manche Balken sind durch eingedrungene Feuchtigkeit vermodert. Und der Zahn der Zeit hat das Gebäude Stück um Stück zur Seite geneigt. Um rund sieben Grad neigte sich vor der Sanierung allein der Giebel, krumm wie eine Banane: „Die Decke lag auf der einen Seite des Gebäudes um 80Zentimeter höher, wie auf der anderen“, erklärt Thomas Schele, Zimmerer mit einer besonderen Ausbildung zum Restaurateur. Am Ende lehnte die Stadtapotheke gar am Nachbargebäude an, so als müsste sie vor lauter Altersschwäche verschnaufen. „Das war statisch kritisch, das kann man schon sagen“, so Schele.

Hausherr Schuol hat Schele nun beautragt, das Haus wieder gerade zu richten und so zu sanieren, dass Denkmalschutz und die Anforderungen an modernes Wohnen unter einen Hut gebracht werden können. Die Pläne dafür stammen von Architekt Peter Angerhofer. „Laut Denkmalschutz dürfen Kulturdenkmäler nicht wieder gerade gerichtet werden“, sagt der zu den geltenden Bestimmungen. Doch im Fall von Wangen wurde Gesprächsbereitschaft gezeigt: „Da war die Behörde sehr einsichtig, dass man so nicht wohnen kann“, sagt Angerhofer. Und Schele konnte sich an die Arbeit machen.

Auch an diesem Morgen bespricht er sich nur kurz mit dem Bauherrn, dann packt der Zimmerer wieder zu. In akribischer Feinarbeit müssen er und seine Kollegen im Gebäude nämlich morsche Balken durch Holz und Stahlträger ersetzen, Fachwerk freilegen, altes Gemäuer reparieren. Die oberste Devise ist dabei: „So viel erhalten wie möglich“, sagt Schele.

Um die Schieflage des Gebäudes zu korrigieren, haben die Fachleute nun defekte Balken in den tragenden Wänden entfernt, neues Holz eingezogen und das Haus so wieder auf beiden Seiten auf gleiche Höhe gebracht. Eine Knochenarbeit: Mit Stahlstempeln, die mehrere Tonnen tragen können, haben sie das Gemäuer angehoben, Zentimeter für Zentimeter, bis das Gebäude wieder gerade stand. Und zum Nachbarhaus ist auch wieder eine schmale Gasse frei. Schluss mit Anlehnen.

Jetzt fehlt nur noch die Feinarbeit: Noch immer müssen viele Balken saniert werden. Schele darf das nur, wenn er neues Holz mit derselben Technik einzieht, wie die Zimmerleute vor hunderten von Jahren. Am Ende soll aber ein Haus entstanden sein, dass mehrere altersgerechte Wohnungen bietet, ebene Decken und Böden und auch einen Aufzug beherbergt. „Den Grundriss dürfen wir nicht ändern. Aber die Zimmereinteilung“, sagt Hausherr Schuol, als er die Treppen wieder nach unten steigt. Das könnte dann ein bleibender Wert sein. Zimmerer Schele wagt oben im Dachstuhl noch eine mutige Prognose: „Wenn wir fertig sind, steht das Haus nochmal 500 Jahre. Vielleicht 1000.“