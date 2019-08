Das sagen die Fans zur Open-Air-Absage

Und das sagen die Konzertbesucher zum abgesagten Open-Air:

„Dass Stars nach Friedrichshafen kommen, ist klasse, aber Indoor ist doof“, sagt Roy Henseler (41 Jahre). Man hätte die Veranstaltung ja auch an der Messe machen können. „Die Winter-Stars-Night in der Halle A1 war damals der Renner. Das war richtiges Festival Feeling. Ich verstehe nicht, dass es an zwei Personen scheitert. In anderen Städten wie Salem oder Tettnang ist sowas doch auch möglich.“

Manuela Kaczmarek sieht das ähnlich: „Das ist eine Frechheit. Die Konzerte sind als Open-Air-Veranstaltung verkauft worden. Ich finde es schade, dass eine große Mehrheit einstecken muss, weil es an zwei Leuten scheitert. Wenn das möglich ist, ist ja zu befürchten, dass es künftig auch kein Seehasenfest oder Kulturufer mehr geben kann.“

Und auch Nicole Göbes kritisiert die Verlegung ins Haus. „Friedrichshafen ist ein totes Pflaster. Jetzt hat mal jemand eine Idee und es scheitert an zwei Leuten. Ich finde es schade, dass die Stadt nicht hinter dem Veranstalter steht. Das Ende vom Lied ist, dass gar kein Künstler mehr kommen will.“

Dagmar Zimmermann findet die Verlegung überhaupt nicht tragisch: „Ich finde das Ambiente ist eigentlich toll gelöst. Der Saal sieht richtig heimelig aus und hier draußen mit den Essenständen ist es gemütlich.

Romana Leitner (links) und Maria Hirschberger (rechts) aus Österreich sind schon ein bisschen enttäuscht: „A bissel kloan und dunkel“, finden sie den Saal des GZH. „Wir haben uns die Karten eigentlich gekauft, weil es Open-Air sein sollte.“

Florian Alpbert sieht die ganze Sache pragmatischer: „Der Saal macht einen guten Eindruck und in Anbetracht des Wetters passt das ganz gut, dass das Konzert jetzt drinnen ist. Ich begleite haupsächlich meine Frau, ich bin eigentlich kein so großer Fan und deshalb auch nicht enttäuscht“, sagt er.