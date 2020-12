Das Rezept für das Vier-Gänge-Weihnachtsmenü

Das sind die Rezepte des Weihnachtsmenüs vom Erbacher Profikoch Helmut Hansmeier:

1. Gang: Avocadotartar mit gebratenen Jakobsmuscheln an pikanter Mango-Pinienkern-Salsa

Zutaten für sechs Personen:

- Avocadotartar: 3 reife Avodados; 1 Apfel in kleine Würfel schneiden; Limonensaft; (Mango)essig; (Traubenkern)öl; 12 Jakobsmuscheln

- Mango-Pinienkern-Salsa: 1 reife Mango, 90g geröstete Pinienkerne, 2 Tomaten geschält und in kleine Würfel geschnitten; 20ml (Mango)essig; 120ml Limonenöl; etwas gehackter Koriander

Zubereitung:

- Avocadotartar: Die Avocados schälen und zwei in kleine Würfel schneiden, die eine pürieren und mit dem kleingeschnittenen Apfel mischen. Danach die Avocadowürfel zugeben, würzen mit Limonensaft, Mangoessig, Traubenkernöl sowie Salz und Pfeffer. Die Jakobsmuscheln trocken tupfen und in heißem Öl von beiden Seiten glasig anbraten.

- Mango-Pinienkern-Salsa: Die Mango in kleine Würfel schneiden und mit den anderen Zutaten pikant abschmecken. Die Salsa 2-3 Stunden durchziehen lassen.

ANRICHTEN: Das Avocadotartar ringförmig aufschichten und mit den gebratenen Jakobsmuscheln belegen. Die Mango-Pinienkern-Salsa ringsum verteilen und mit ein paar Salatblätter garnieren.

2. Gang: Cappuccino von gerösteten Maronen mit gebratenen Semmelstoppelpilzen

Zutaten für vier Personen:

- Suppe: 60g weißer Lauch; 40g Schalotten; 30g Knollensellerie; 150g Maronen geschält; 60g Butter; 20g Zucker; 1l Kalbsfond; 2dl Sahne; 5cl Cognac; 1Eß Sahne geschlagen; gesäuberte Semmelstoppelpilze

Zubereitung:

Für die Suppe das Gemüse rüsten und in Würfel schneiden und in Butter andünsten. Für die glasierte Maronen Zucker mit etwas Butter in einer Pfanne karamellisieren, Maronen dazugeben, mit etwas Kalbsfond ablöschen, zudecken und weich kochen. Flüssigkeit zu Sirup reduzieren und Maronen glacieren. Pro Person 2 Maronen auf die Seite legen. Restliche Maronen zum Suppenansatz geben und mit Kalbsfond auffüllen.

Kurz vor Ende der Kochzeit mit Sahne vollenden, mixen und passieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Semmelstoppelpilze anbraten. Vor dem Servieren die geschlagene Sahne untermontieren und eventuell mit einem Rosmarinzweig garnieren.

3. Gang: Wildschweinrücken im Wirsingkleid an Wacholder-Rahmsauce mit Petersilienwurzelpüree und knuspriger Kartoffel-Kräuterrolle

Zutaten für sechs Personen:

1 Wildschweinrücken

- Roulade: 300g Kalbsbrät; 100g Sahne; 300g Pilze der Saison (Pfifferlinge oder Champignons); 2 Echalotten; 1 Bund Petersilie gehackt; 1 Schweinenetz

- Wacholder-Rahmsauce: 4dl dunkle Wildsauce; 5 Wacholderbeeren zerdrückt; 50g Sahne

- Petersilienwurzelpüree: 500g Petersilienwurzelpüree; 20g Butter; 120g Sahne; 1/2 dl Kalbsfond

- Kartoffel-Kräuter-Rolle: 500g mehlige Kartoffeln; 1 Eigelb; 6 Briketeigblätter; frische Kräuter wie Salbei, Majoran, Thymian, Petersilie

- Zum Panieren: Mehl; 2 Eier; Paniermehl

Zubereitung:

Den Wildschweinrücken auslösen und von Flexen und Sehnen befreien. Mit Salz und Pfeffer würzen und von allen Seiten kurz anbraten, danach auskühlen lassen. Die Wirsingblätter in kochendem Wasser kurz blanchieren, in kaltem Wasser abschrecken und die dicken Blattrippen herausschneiden. Zwischen zwei Küchentücher legen und plattieren.

Die Pilze säubern, in kleine Würfel schneiden und in einer heißen Pfanne ansautieren, mit Salz und Pfeffer würzen. Auskühlen lassen und mit Kalbsbrät und Sahne vermischen. Auf die Wirsingblätter streichen und in der Mitte den Wildschweinrücken platzieren, mit restliche Farce einstreichen und zu einer Roulade formen. Diese mit Schweinenetz umwickeln. Im Ofen bei 170 Grad circa 15-20 Minuten garen, danach ruhen lassen.

Für die Wacholdersauce, die Grundsauce mit zerdrückten Wacholderbeeren und Rahm aufstoßen, mixen und passieren.

Für das Petersilienpüree, die Wurzeln schälen, in Würfel schneiden und in Salzwasser kochen. Danach mit Sahne, Kalbsfond und Butter zu einem Püree verarbeiten.

Für die knusprige Kartoffel-Kräuter-Rolle, die Kartoffeln kochen, ausdämpfen und zu einer Duchesse-Masse verarbeiten. Mit gehackten Kräutern mischen, in dem Briketeig einrollen und auskühlen lassen. Danach panieren und in der Fritteuse ausbacken.

ANRICHTEN: Den Wildschweinrücken in Scheiben schneiden und auf dem Petersilienwurzelpüree anrichten. Mit Sauce umgießen, anschließend die schräg geschnitte Kartoffel-Kräuter-Rolle platzieren.

4. Gang: Pralinenmousse in der Honighippe an Portweinfeigen und weißem Rum-Rosineneis

Zutaten für sechs Personen:

- Pralinenmousse: 60g Milch-Kuvertüre; 60g Nougat dunkel; 3 Eier; 30g Zucker; 2B Gelatine; 1 Tl. Rum; 1 Tl. Grand-Marnier; 250g geschlagene Sahne

- Honighippe: 25g Honig; 25g Mehl; 35g weiche Butter; 50g Staubzucker

- Portweinfeigen: 6 frische Feigen; 100ml Portwein; 50ml Rotwein; 50ml Orangensaft; 10g Zucker; 1/2 Zimtstange; 1 Tl. Mondamin

- Rumrosineneis: 175g Milch; 100g Sahne; 60g Zucker; 3 Eigelb; 50g weiße Kuvertüre; 1 Tl. Rum; 20g Rosinen

Zubereitung:

Für das Pralinenmousse, die Kuvertüre kleinhacken und mit Nougat in einer Schüssel über einem Wasserbad schmelzen. Die Eier mit dem Zucker in den Schlagkessel geben und über einem heißen Wasserbad kräftig aufschlagen. Vom Herd nehmen und mit dem geschmolzenen Schokoladen-Nougat-Gemisch vermengen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen und mit Rum und Orangenlikör auflösen und zu der Schokoladenmasse rühren. Die Masse abkühlen lassen oder auf Eiswasser kalt rühren und mit geschlagener Sahne vollenden.

Für die Honighippenmasse alle Zutaten zu einer homogenen Masse verarbeiten und mit Hilfe einer runden Schablone ausstreichen. Im Ofen bei 170 Grad ausbacken und im warmen Zustand noch formen.

Die Feigen schälen und in kleine Stücke schneiden. Den Portwein, Rotwein, Orangensaft mit Zucker und Zimtstangen aufkochen und ein wenig reduzieren. Mit etwas angerührtem Mondamin binden. Die Feigenschnitze kurz darin mitkochen.

Für das Rum-Rosineneis die Milch, Sahne und die Hälfte des Zuckers erwärmen. Das Eigelb mit dem restlichen Zucker verquirlen und mit einem Temperaturausgleich zu der Milch-Sahne geben und zur Rose abziehen. Danach passieren und mit der Hälfte der Kuvertüre vermengen. Abkühlen lassen in kaltem Eiswasser, danach in der Eismaschine gefrieren. Bevor es gefroren ist, die eingeweichten Rosinen und die restliche gehackte Kuvertüre beifügen.

Vor dem Anrichten: Die Portweinfeigen auf den Tellern platzieren, Pralinenmousse in die Honighippe spritzen und mit Rumrosineneis platzieren. Mit Schokoladenornamenten garnieren.