Das Rad hinter sich abgestellt und kurz an die Donau gesetzt – und schon ist der Drahtesel weg: Das ist am Donnerstag einer Frau in Tuttlingen passiert. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Tuttlingen (pz) - Das Fahrrad hinter sich abgestellt und kurz an die Donau gesetzt – und schon war der Drahtesel weg: Dies ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr einer Frau an der Stuttgarter Straße passiert.

Die Radfahrerin hatte ihr Fahrrad der Marke „Bulls“ unweit der Gaststätte Golem an einem großen Blumenkasten abgestellt und sich nicht weit davon auf die dortigen Treppenstufen an der Donau gesetzt. Dabei befand sich das Fahrrad in ihrem Rücken, so dass sie es nicht sehen konnte. Ein Zeuge beobachtete, wie kurz darauf auf dem angrenzenden Fußweg ein Mann vorbeilief, das unverschlossene Fahrrad kurzerhand mitnahm und sich in Richtung Innenstadt entfernte. Der Zeuge wandte sich daraufhin an die Besitzerin und schilderte ihr, was er gesehen hatte. Dann setzte er jedoch seinen Weg fort, ohne seinen Namen oder eine Telefonnummer angegeben zu haben. Laut seiner Angabe war der Täter bekleidet mit einer Cap sowie einer Camouflage-Jacke.

Die Polizei Tuttlingen bittet nun den unbekannten Zeugen, sowie weitere Personen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 /941 0, zu melden.