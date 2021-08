Das Programm des „Roggenburger Sommers“ ist da

Ab September wird wieder Kultur geboten im Kloster Roggenburg. Die Veranstalter haben ein vielseitiges Programm aufgestellt mit viel Musik.

Start ist am Samstag, 11. September, mit einer Orgelwanderung durch das Roggenburger Klosterland. Wanderfreudige Orgelliebhaber machen sich auf den rund 12,5 Kilometer langen Weg von Weißenhorn nach Biberach, Schießen und wieder zurück nach Roggenburg. In den jeweiligen Kirchen dürfen sich die Teilnehmer auf Orgelmusik von Michael Dolp und Pater Stefan Kling sowie auf orgelkundliche Erläuterungen von Martin Geßner freuen. Eine Teilnahme an der Orgelwanderung ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich.

Familien mit Kindern sind am Sonntag, 19. September, zum Liedertheater „Eine Reise um die Welt 2“ mit Vladi und Christof Altmann eingeladen. Mit Hilfe eines Windrads wird das Publikum vom „Reisewind“ in immer neue Länder getragen und trifft auf verschiedene Tiere.

Michael Fitz, Schauspieler und Liedermacher, ist am Donnerstag, 30. September, mit seinem neuen Soloprogramm „Da Mo – Der Mann“ zu Gast in Roggenburg. „Da Mo – Der Mann“ – eigentlich kein so kompliziertes Thema, möchte man zumindest meinen. Mal schauen, was Michael Fitz alles in Wort und Musik zu diesem Thema einfällt.

Aufgrund der großen Nachfrage wird der musikalisch-literarische Abend „Love is in the air“ am Samstag, 9. Oktober, wiederholt. Paare, frisch Verliebte, Freunde oder Einzelbesucher sind eingeladen, herzerwärmenden, besinnlichen und witzigen Texten rund um das Thema Liebe, vorgetragen von Karin Bertele und Beate Glöggler, zu lauschen. Musikalisch wird der unterhaltsame Abend von Al dente, dem „Chor mit Biss“, umrahmt.

Unter dem Motto „ABBA Hallo! Unplugged meets electronic“ bringt das Trio Logic erstmals auf einzigartige Weise den puren Klang akustischer Instrumente mit dem Synthetischen auf einen Nenner. Da das Konzert nicht wie geplant im April stattfinden konnte, wird dieses nun am Samstag, 30. Oktober, nachgeholt. Zu Gehör kommen unter anderem Titel von Tina Turner, Astor Piazzolla, Johnny Cash, Queen, Bob Dylan und ABBA. Im ersten Konzertteil erklingen die Songs im „reinen“ klassischen Klavier-, Violoncello- und Saxophon-Klang. Im zweiten Konzertteil können die Besucher über die elektronischen Möglichkeiten wie Jazz-Flute-Beatboxing, E-Cello und Keyboard staunen.

Informationen, ob und unter welchen Bedingungen die geplanten Veranstaltungen stattfinden können, sowie alle weiteren kurzfristigen Änderungen gibt es unter www.roggenburger-sommer.de