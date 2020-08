Während Urlaubsrückkehrer an Flughäfen und manchen Autobahnen mittlerweile problemlos einen Coronatest machen lassen können, selbst wenn sie keinerlei Symptome haben, ist das in Ravensburg offenbar nicht ganz so einfach.

Der Grund: Viele niedergelassene Ärzte machen immer noch keine Covid-19-Abstriche, obwohl es mittlerweile genug Schutzkleidung gibt. Das hat ein stark erkälteter Mann aus Ravensburg erfahren müssen, der am Freitag vier Stunden lang mehr als 20 Ärzte in Ravensburg und Umgebung telefonisch abgeklappert hat, bevor er ...