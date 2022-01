Das Pfarrhaus wird zur Sternsinger-Teststation

Schon vor der Segnung und Aussendung durch Pfarrer Olaf Winter haben sich alle Teilnehmer der Sternsingeraktion in Harthausen auf der Scher, die von Sabrina Otto organisiert wurde, einem Corona-Schnelltest unterzogen. Dazu richtete der DRK-Ortsverein Harthausen unter der Leitung von Irene Weßner eine kleine Teststation im ehemaligen Pfarrhaus ein.

Bei einer kurzen Andacht in der Pfarrkirche segnete Olaf Winter die Utensilien der Könige, den Weihrauch, die Kreide sowie die Aufkleber mit dem Segensspruch für das neue Jahr 2022. In kleinerem Rahmen als vor der Corona-Pandemie machten sich dann 28 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 6 und 14 Jahren schon am Vortag des Dreikönigsfestes dazu auf, den traditionellen Segen der Heiligen Drei Könige in die Häuser zu bringen.

Aufgeteilt in sieben Gruppen zogen sie in farbenprächtige Gewänder gehüllt mit ihrem Stern durch die Straßen des Ortes und übergaben vor den Häusern mit dem gebotenen Abstand die gesegneten Aufkleber. Die Aufschrift 20*C+M+B+22 enthält die Anfangsbuchstaben der lateinischen Wörter Christus mansionem benedicat, was „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Die Bewohner brachten die Aufkleber über den Eingangstüren an, sodass die Sternsinger die Häuser oder Wohnungen nicht betreten mussten.

Die Besuchten waren durchweg erfreut über das Kommen der Könige und kamen der Bitte der Sternsinger um eine Spende gerne nach. Das gesammelte Geld wird in der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, zu der auch die katholische Pfarrei St. Mauritius in Harthausen gehört, seit etlichen Jahren für Projekte in El Salvador in Mittelamerika verwendet.

Dort, in Segundo Montes, betreut Rudi Reitinger aus Veringenstadt seit 30 Jahren als Entwicklungshelfer verschiedene Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Gerade für arme Familien, die sich eine qualifizierte schulische Bildung für ihre Töchter und Söhne nicht leisten können, ist die Unterstützung aus der Heimat eine unverzichtbare Hilfe.

In seinem Weihnachtsbrief beschreibt Rudi Reitinger die Situation in El Salvador, die sich infolge der Pandemie dramatisch verschlechtert hat. Er freut sich daher umso mehr und ist dankbar, dass das Spendenaufkommen der Sternsingeraktionen in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit auch in diesem Jahr für Hilfsprojekte in Segundo Montes bestimmt ist.

An beiden Sammeltagen gab es an den Häusern neben einer Spende in aller Regel auch Süßigkeiten für die Sternsinger, die sich nach ihrem Dank- und Segensspruch schon wieder zum nächsten Haus aufmachten.