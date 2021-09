Das neue Vorstandstrio stellt seine Agenda vor

Das Vorstandsgremium der Sparda-Bank Augsburg eG hat seit dem 1. September einen neuen Vorsitzenden: Ralph Puschner folgt in dieser Position auf Peter Noppinger, der nach fast 30 Jahren im Dienste der Bank in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der neue Vorstandsvorsitzende ist bereits seit 2010 Mitglied des Vorstandes und seit 2014 stellvertretender Vorstandsvorsitzender und verantwortet die Bereiche Banksteuerung und Personalwesen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Peter Lachenmayr rückt als neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender auf. Peter Lachenmayr ist bereits seit 2014 im Vorstand und verantwortet unverändert die Bereiche Marktfolge und IT.

Neu im Vorstand für den Bereich Vertrieb ist der gebürtige Regensburger Wolfgang Winter. Der 42-jährige diplomierte Bankbetriebswirt blickt auf eine langjährige Berufserfahrung im Genossenschaftssektor zurück und war unter anderem als Verbandsprüfer beim Verband der Sparda-Banken e. V. tätig. Nach seinem Wechsel im Jahr 2014 zur Sparda-Bank Augsburg eG war der Prokurist zunächst als Bereichsleiter für den Bereich Banksteuerung und Risikocontrolling bei Ralph Puschner tätig, bevor er 2016 als Bereichsleiter in die Marktfolge zu Peter Lachenmayr wechselte.

Das neue Vorstandstrio steht mit seiner langjährigen Verbundenheit zur Sparda-Bank für Kontinuität. „Gleichzeitig wollen wir aufbauend auf einem soliden Fundament stärkere Akzente in dem Bereich Nachhaltigkeit setzen und unser Engagement in und für die Region Bayerisch Schwaben weiter ausbauen“, so der neue Vorstandsvorsitzende Ralph Puschner. Aktuell strebt die Sparda-Bank Augsburg eG an, Unternehmen aus der Region in das Ökosystem TEO zu integrieren und so den Marktplatz weiter zu regionalisieren. Damit soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ein attraktiver digitaler Vertriebsweg eröffnet werden. Gerade in Folge der Corona-Krise ist dies ein wichtiger Beitrag zur Förderung und Stabilisierung der regionalen Wirtschaft.

Der neue Vertriebsvorstand Wolfgang Winter betont: „Der Gewinnsparverein der Sparda-Bank Augsburg e.V. wird weiterhin zahlreiche soziale und kulturelle Projekte in der Region unterstützen. Es ist für uns ein wichtiger Beitrag soziale Verantwortung zu übernehmen und die in Folge der Corona-Krise stark belastete Kunst und Kultur-Branche in unserer Region zu fördern.“ Die Sparda-Bank Augsburg eG leistet so einen wichtigen Beitrag zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Region Bayerisch-Schwaben. Dazu trägt nicht zuletzt auch das Engagement als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber in der Region bei. „Gerade die Ausbildung junger Menschen ist für uns eine Herzensangelegenheit. Daher haben wir unsere Ausbildungsquote bewusst erhöht und freuen uns sehr, dass zum1. September fünf neue Auszubildende bei uns den Start ins Berufsleben begonnen haben. Erstmals bilden wir auch eine Kauffrau für Digitalisierungsmanagement sowie einen Kaufmann für Versicherung und Finanzen aus“, so Ralph Puschner.