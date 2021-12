Das neue VHS-Programm ist Online

Das neue Programm der städtischen Volkshochschule für den Frühling und Sommer ist online, die gedruckte Version erscheint am 11. Januar. Wissensdurstige und Lernhungrige können schon jetzt bequem von zu Hause aus über das Internet im Programm stöbern, sich zu allen Kursen informieren und sich online anmelden, meldet die vhs. Unter www.vhs-fn.de steht das Programmheft auch zum Download bereit. Semesterstart ist der 7. Februar.

Mit über 600 Kursen ist für jeden etwas dabei. Sei es in den Programmbereichen Wissen, vhs-Sprachenschule, Beruf und Digitales, Kultur und Gestalten oder dem vhs-Gesundheitszentrum. Zielgruppenorientierte Angebote wie die Frauen vhs, Senioren vhs oder junge vhs ermöglichen das Lernen und den Kontakt mit Gleichgesinnten. Dabei gibt es unterschiedliche Formate wie Wochenendkurse, Abendkurse oder Kurse in Kleingruppen. Wer lieber von zuhause aus lerne, dem stehe ein vielseitiges Online-Angebot zur Verfügung.

Auch für die Pandemie hat die Volkshochschule in 2022 vorausgeplant. „Wie sich die Corona-Lage bis Februar entwickelt, weiß keiner. Allerdings sind wir inzwischen fit was Online-Unterricht anbelangt, auch die Dozentinnen und Dozenten. Dazu kommt, dass wir in die Ausstattung investiert haben und zum Beispiel auf moderne Medienwagen zurückgreifen können. Käme es zu Zugangsbeschränkungen, könnten wir kurzfristig viele Kurse online oder hybrid, sprich vor Ort und zugleich online, weiterführen“, sagt Detlev Maaß, Leiter der vhs-FN. Ergänzend fügt er hinzu, dass jeder Teilnehmende für sich entscheiden kann, ob er online dabeibleibt. Meldet man sich in so einem Fall von einem Kurs ab, werden nur die bereits besuchten Kurstage berechnet, für die noch ausstehenden gibt es eine Gutschrift. Ein Risiko gehen die Teilnehmenden also nicht ein, wenn sie sich schon jetzt anmelden. Wer einen Sprachkurs belegen möchte, kann seine Sprachkenntnisse über die Homepage selbst überprüfen. Unter www.vhs-fn.de > Prüfungen > Online Einstufungstests, sind die Einstufungstests leicht zu finden.

Für eine persönliche Beratung steht das Servicebüro der vhs in der Charlottenstraße 12/2 zur Verfügung. Besetzt ist es am Vormittag montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und am Nachmittag montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr. Am Donnerstagnachmittag ist das Büro zwei Stunden länger geöffnet, von 14 bis 18 Uhr. Am Freitagnachmittag gibt es keine Sprechzeiten. Interessierte können sich auch per Telefon über die 07541/2033434 an das Büro wenden. Zusätzlich werden von Babette Reitz und Dorothea Siegle eine kostenlose Weiterbildungsberatung und ein Gesundheits-Coaching angeboten. Über die Weihnachtsfeiertage bleibt die vhs-FN allerdings vom 24. Dezember bis zum 02. Januar geschlossen.