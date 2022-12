Das Netzwerk will diese Schwerpunkte im städtischen Haushalt setzen

Friedrichshafen (sz) - Im Vorfeld zur Gemeinderatssitzung am Montag, teilt auch das Netzwerk für Friedrichshafen mit, welche Anträge es in den zu verabschiedenden Doppelhaushalt 2023/24 eingebracht hat. Schwerpunkte setzt die Fraktion laut Pressemitteilung im Bereich Bauen und Stadtentwicklung. Zugleich lasse sie auch bei anderen, bereits im letzten Haushalt gestellten Anträgen nicht locker und nennt als Beispiel den Leerstand der Alten Feuerwache.

Mit sieben Anträgen bringt das Netzwerk nach eigenen Angaben deutlich weniger ein als beim letzten Haushalt. Man sehe die personellen Engpässe in der Verwaltung, die dazu führen, dass insbesondere im Bereich Bauen und Stadtentwicklung, neue Projekte kaum noch realisierbar erscheinen ließen. Gespannt sei das Netzwerk zudem auf die ausstehende Ausschreibung das alte Zollareal betreffend. Es müsse künftig darum gehen, unter anderem „die begrenzten Ressourcen für dieses wichtige Projekt“ einzusetzen.

Sanierung von Turnhalle mit Schwimmbad vorziehen

Ein weiterer wichtiger Antrag beschäftige sich mit der „längst überfälligen Sanierung der Turnhalle mit Schwimmbad an der Tannenhag-Schule und der Schule am See“. Wie die Fraktion in ihrer Pressemitteilung schreibt, warteten die beiden Schulen darauf seit mehr als zehn Jahren. „Mittlerweile ist der höhenverstellbare Hubboden des Schwimmbades defekt und muss aktuell durch ein Gerüst gestützt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Es sei fraglich, wie lange das Schwimmbad in diesem Zustand überhaupt noch als betriebsfähig eingestuft werden könne. Dem Netzwerk sei die vom Gemeinderat beschlossene Priorisierung anstehender Schulbaumaßnahmen bewusst. Dennoch sollten nicht erst 2026 Mittel zur Planung und Sanierung eingestellt werden, sondern bereits jetzt. „Das müssen die jungen Menschen mit entsprechendem körperlichen und geistigen Förderbedarf aus unserer Sicht nicht hinnehmen“, schreibt das Netzwerk weiter.

Ein weiterer Punkt: Der Bau eines zusätzlichen Spielplatzes im Neubaugebiet Allmannsweiler (Neue Messe). Denn um den Spielplatz in der Jupiterstraße zu besuchen, müsse die insbesondere zu Messezeiten stark befahrende Messestraße überquert werden. „Trotz Fußgängerampel entstehen hier immer wieder gefährliche Verkehrssituationen“, so das Netzwerk. Ein weiterer Punkt sei eine bessere Ausstattung der Förderrichtlinie zum Klimaschutz. Denn die Gelder des Förderprogramms seien stark nachgefragt und hätten im bisherigen Haushaltsansatz nicht ausgereicht.

Klimabudget dringend aufstocken

Das Netzwerk erwartet in Zukunft eine weitere Zunahme und beantragt daher für 2023 eine Aufstockung auf 600.000 Euro und für 2024 auf 800.000 Euro. Entsprechende Finanzmittel könnten beispielsweise aus dem Regelbudget oder dem Klimabudget kommen. Zudem schlägt das Netzwerk vor, falls der endgültig festgestellte Haushaltsabschluss der Stadt für das Jahr 2022 einen Deckungsüberschuss ausweist, diese Mittel in das Klimabudget für 2024 einzustellen. „Unser Antrag sieht vor, dass eine solche Übertragung von maximal fünf Millionen Euro nur dann erfolgen soll, wenn die endgültige festgestellte Liquidität zum 31. Dezember 2022 mindestens den im Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2022 erreicht und eine Kreditaufnahme insgesamt nicht erforderlich ist“, schreibt Jürgen Holeska.

Außerdem fordert die Fraktion die vorgesehenen Mittel zur Aufwertung der Innenstadt und die für allgemeine Neupflanzungen zu verdoppeln. Besonders Neupflanzungen seien „in Anbetracht des fortschreitenden Klimawandels Gebot der Stunde“.