Superbowl am Sonntag: Das müssen Sie über das Finale im American Football wissen

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt das größte Einzelsportereignis des Jahres. Der Superbowl, das Endspiel der US-Profiliga für American Football. Etwa 800 Millionen Menschen verfolgten den Superbowl letztes Jahr weltweit. Jeder neunte Mensch auf der Welt.

Wir erklären Ihnen alles Wichtige zum Superbowl.

Wer spielt im Super Bowl 2022 - und wann?

Die National Football League (NFL) besteht aus 32 Teams. Der Superbowl ist das Finale. Anstoß zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams ist am Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit im SoFi Stadium in Los Angeles.

Die beiden Teams wurden seit September erst im Ligabetrieb, dann in den Playoffs ermittelt. Das Spiel ist der Höhepunkt und Abschluss der Saison.

Wer zeigt den Super Bowl im TV?

Zu sehen ist das Spiel beim Privatsender ProSieben, der startet um 22.40 Uhr mit der Berichterstattung, der Sieger steht in der Regel gegen 5.30 Uhr am Morgen fest. Neben den sportlichen Highlights schalten viele Zuschauer wegen der Show in der Halbzeit ein. Die ist auch dieses Jahr hochkarätig besetzt.

Wie gehen die Spielregeln im American Football?

American Football erschließt sich für Zuschauer auch bei längerem Hinsehen nicht direkt. Für Laien sieht es oft so aus, als würden 22 Behelmte in regelmäßigen Abständen gegeneinander rennen und sich dabei um einen eierförmigen Ball streiten.

Kennt man jedoch einige Grundprinzipien des Spiels, erschließt sich ein taktisch anspruchsvoller und optisch spektakulärer Sport. Bei dem geht es grundsätzlich darum, dass eine Mannschaft versucht den Ball über das Feld in die gegnerische Endzone zu tragen, der Gegner versucht das zu verhindern. Es ist also immer eine Mannschaft mit der Offensive und eine mit der Defensive auf dem Platz. Die angreifende Mannschaft hat immer vier Versuche um den Ball über zehn Yards (knapp zehn Meter zu befördern. Scheitert sie, so muss sie das Angriffsrecht abgeben und die bis dahin verteidigende Mannschaft bekommt den Ball.

Der Ball wird auf zwei Arten bewegt. Entweder er wird als Pass geworfen oder direkt bei einem Laufspielzug vorwärts getragen. Ein Spielzug stoppt, wenn die Verteidiger den Ballträger zu Boden bringen. Erreicht eine Mannschaft samt Ball die Endzone des Gegners erhält sie sechs Punkte und die anschließende Chance auf einen weiteren Punkt, wenn sie den Ball durch die Torstangen schießt.

Für das Basiswissen empfehlen wir dieses Video von Youknow:

https://you-know.de.

Was gibt es über das Spiel zu wissen?

Die Los Angeles Rams sind erst das zweite Team in der Geschichte der NFL, dem es gelang, sich für das Endspiel in der eigenen Stadt zu qualifizieren. Sie gelten auf dem Papier als der Favorit. Über die vergangenen Jahre haben die Rams kontinuierlich eigene Talente wie Verteidiger Aaron Donald oder Wide Receiver (Passempfänger) Cooper Kupp mit Stars aus der Liga ergänzt.

Neben Passverteidiger Jalen Ramsey und Receiver Odell Beckham ist zu Beginn der vergangenen Saison Quarterback Matthew Stafford zum Team gestoßen. Der erfahrene Spielmacher fügte sich fast perfekt ein.

Experten schreiben den Rams ein hervorragendes Passspiel und eine aggressive Verteidigung zu. Probleme könnte es beim Laufspiel der Offensive und mit der Passverteidigung geben.

Defensive End Aaron Donald (M) von den Los Angeles Rams feiert mit seinen Teamkollegen. (Foto: Jed Jacobsohn / DPA)

Die Cincinnati Bengals sind eher der Überraschungsgast. Kaum ein Experte hatte damit gerechnet, dass sich das recht junge Team im Endspiel finden würde. Hauptveranwortlich: Quarterback Joe Burrow, der in seinem zweiten Jahr in der Liga brilliert. Burrow spielt oft, als hätte er schon die Erfahrung von Jahren und überzeugt mit ungewöhnlicher Nervenstärke für einen jungen Quarterback.

Starke Nerven hat auch Kicker Evan McPherson. Dem Rookie gelangen in den Playoffs in entscheidenden Situationen wichtige Punkte. Auch die Bengals verfügen über ein starkes Passspiel, können aber auch auf starke Läufer setzen. In der Verteidigung sind sie das Gegenteil der Rams: Die Passverteidigung der Bengals ist exzellent, gegen den Lauf fehlt jedoch ein wichtiger Spieler.

Quarterback Joe Burrow steht mit den Cincinnati Bengals im Super Bowl. (Foto: Eric Gay / DPA)

Was ist mit der Halftime-Show?

Die Halbzeit wird während des Superbowls mit einer besonderen Show gefüllt, und dauert deswegen eine gute halbe Stunde. Für viele Zuschauer ist die Halftime-Show mittlerweile wichtiger als das Spiel selbst. Die Show wird immer von US-Topstars gestaltet. In den vergangenen Jahren waren neben Shakira und Lady Gaga auch Justin Timberlake und Maroon 5 zu Gast.

Dieses Jahr steht die Halbzeit ganz im Zeichen von R&B und Hip-Hop. Eine ganze Reihe von Stars der Szene wird auftreten: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Für die NFL ist vor allem die Werbung in der Halbzeit interessant. Für einen Spot von 30 Sekunden zahlten Kunden letztes Jahr knapp 5,6 Millionen Dollar.

Wer guckt den Superbowl in Deutschland?

Obwohl das Spiel in Deutschland zu nachtschlafender Zeit kommt, steigen die Zuschauerzahlen beständig. 2,11 Millionen haben vergangenes Jahr bei ProSieben das Spiel gesehen, ein neuer Höchstwert. Vor zwanzig Jahren waren es gerade einmal 0,48 Millionen bei Sat.1.

„Der Hype wird beständig größer. Davon bin ich zutiefst überzeugt“, sagte Patrick Esume. Der Hamburger hat kurze Zeit als Trainer in der NFL gearbeitet, blickt auf eine lange Karriere als Trainer im deutschen Football und begleitet die Übertragungen meist als Experte.

Esume betreibt einen Podcast, der sich zeitweilig zum meistgehörten in Deutschland mauserte. Wohl auch deshalb, weil viele junge Menschen und damit Podcast-User zur Anhängerschaft des Sports gehören. In der für Werbung interessanten Zielgruppe der 18 bis 49-Jährigen erreichen die NFL-Spiele am Sonntagabend häufig mehr als 10 Prozent der Zuschauer, trotz Konkurrenz durch den Tatort. Zielgruppe sind laut ProSieben.Sat1 vor allem Männer in diesem Alter.

Warum sehen so viele Menschen den Superbowl?

Der Mini-Boom, den das Spiel mit dem Ei in Deutschland erlebt, ist die Frucht langer Arbeit, die die Sendergruppe ProSieben.Sat1 und die NFL in die Promotion des Sports stecken. Für den Fernsehsender springt ein attraktives Fernsehprogramm für eine Zielgruppe heraus, die bei Werbeagenturen hoch im Kurs steht.

Die amerikanische Profiliga ist derweil darauf angewiesen, im Ausland zu wachsen. In den USA selbst sind die Zuschauerzahlen seit 2015 rückläufig. Erfolgsrezept scheint bisher eine konsequente Einbindung der Zuschauer in die Fernsehübertragung via Social Media zu sein.

Die Posts der Zuschauer kommen während dem Spiel zur Sprache, das sorgt für viel Humor und Beteiligung. Ohnehin setzen die Übertragungen wenig auf bierernste Analysen des taktisch komplexen Sports. Stattdessen herrscht eine lockere Atmosphäre, die auch Zuschauer ohne Vorkenntnisse abholen soll.

Was ist über das NFL-Spiel in Deutschland bekannt?

Weil die NFL in Deutschland immer mehr Fans bekommt und noch mehr will, hat sie entschieden, dass in der kommenden Saison erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen wird. Spielort wird die Allianz-Arena in München sein, der Termin dürfte an einem Sonntag im Oktober oder November 2022 liegen. Zu diesen Zeitpunkten finden bereits seit einigen Jahren NFL-Partien in London statt.

Bis 2025 sollen insgesamt 4 Spiele in Deutschland stattfinden, also eines pro Saison. Neben München hat die NFL den Deutsche Bank Park in Frankfurt als Spielort ausgewählt. Dort wird 2023 ein Spiel stattfinden. Da sich im Sommer die Teams der Kansas City Chiefs, New England Patriots, Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers exklusive Marketingrechte für Deutschland gesichert haben, vermutet die Fachpresse, dass zwei dieser Teams an dem ersten Spiel beteiligt sein werden.