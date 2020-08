Das müssen Eltern bei der Radausbildung für Kinder beachten

EHINGEN (lena) - Die Radfahrausbildung für Kinder in der vierten Klasse der Grundschule ist ein wichtiger Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit an den Schulen. Doch dieses Jahr konnte die Fahrradausbildung nicht wie gewohnt stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Radausbildungen an den Schulen durch das Kultusministerium eingestellt.

Kostenlose Schulung

Doch in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium wurde die Verkehrswacht kreativ, denn sie wollen die diesjährigen Viertklässler nicht ihrem Schicksal überlassen. Deshalb fand eine kostenlose Schulung im Sinne einer Radfahrausbildung für die Eltern auf dem Verkehrsübungsplatz in Ehingen statt. „Man darf die Kinder jetzt nicht einfach so sich selbst überlassen im Straßenverkehr“, sagte Hans-Peter Eck vom Kernreferat Prävention Ulm. Die Eltern sind auch diejenigen, die später am meisten mit den Kindern im Straßenverkehr mit dem Fahrrad unterwegs sind. Deshalb finden alle Beteiligten den Umweg über die Eltern als eine gute Lösung. „Klar ist die Nachfrage bis jetzt noch nicht ganz so groß, das liegt vor allem daran, dass viele Eltern keinen Urlaub mehr haben oder schon im Urlaub sind. Viele sind auch mit der erhöhten Betreuung während der Corona-Pandemie sehr belastet gewesen und haben deshalb keine Zeit“, so Eck.

Nachfrage erhöhen

Doch er ist guter Dinge, dass sich die Nachfrage auch noch erhöhen wird, wenn erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen wurde. Vom verkehrssicheren Fahrrad über das korrekte Umschauen bis hin zu Verkehrsregeln lernten die Eltern alles Wichtige, was man im Straßenverkehr wissen sollte. Das Ziel dieser Schulung war es, den Kindern über ihre Eltern das Gefahrenbewusstsein zu übermitteln und sich gefahrenlos im Straßenverkehr bewegen zu können. Polizeihauptmeisterin Sabine Holl leitete zusammen mit Polizeihauptmeister Manfred Kling die Schulung. Trotz 30 Grad wurde auf dem sonnigen Ehinger Verkehrsübungsplatz das Abbiegen mit imaginären Fahrrädern und Autos geübt. Hierbei war das Motto schauen, schauen, schauen: „Umschauen ist die Lebensversicherung für den Radfahrer und die Radfahrerin“, sagte Holl während sie den Abbiegeablauf demonstrierte. Mit dem entsprechenden Material ausgestattet wurde die Schulung von der Verkehrswacht Ehingen. Dem Vorsitzenden Karl-Josef Enz ist besonders wichtig, dass die Eltern qualitativ gut ausgebildet sind, um das Wissen als auch die Anwendung ihren Kindern gut zu überbringen.

Weitere Kurse

„Oftmals nehmen die Kinder von Ihren Eltern nichts an. Wenn diese aber sagen, sie waren bei einem Kurs mit den Polizisten, die den Kurs eigentlich mit den Kindern gemacht hätten, sieht die Sache wieder ganz anders aus“, so Enz. Über die ganzen Sommerferien finden weitere Kurse an verschiedenen Tagen statt. „Wir hoffen, dass beim nächsten Mal vielleicht mehr als drei Teilnehmer dabei sind“, so Eck.