Das mobile Impfteams der Oberschwabenklinik bietet weitere Termine im Januar an

Die nächsten Impftermine des mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik vor Ort im Dorfstadel Ziegelbach (Barockstraße 23, 88410 Bad Wurzach-Ziegelbach) sind aktuell am Sonntag, 19. Dezember, von 9 bis 15 Uhr sowie eine Woche später, Sonntag, 26. Dezember, von 9 bis 12 Uhr. Dies teilt die Stadt Bad Wurzach mit.

Im Januar bietet das mobile Impfteam weitere Möglichkeiten für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen im Dorfstadel Ziegelbach an: Am Sonntag, 2. Januar, am Dienstag, 11. Januar und am Sonntag, 16. Januar, jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Die Impfungen sind kostenlos und können ohne vorherige Anmeldung wahrgenommen werden. Der Zugang zur Impfstation erfolgt über den Haupteingang des Dorfstadels. Jede Person ab zwölf Jahren kann sich dort gegen Covid-19 immunisieren lassen. Wer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann allerdings nur in Anwesenheit und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Mitzubringen sind der Personalausweis, eine Versichertenkarte (Krankenkasse) und der Impfpass, wenn vorhanden. Wer bereits eine Corona-Erkrankung hatte und sich jetzt impfen lassen möchte, muss zudem seinen Nachweis über die bereits abgelaufene Erkrankung mitbringen. „Geboostert“ wird ab dem Abstand von fünf Monaten zur Zweitimpfung. Impfwillige werden gebeten, ausreichend Zeit und Geduld mitzubringen, falls es aufgrund hoher Nachfrage zu Wartezeiten kommen sollte.

Hinweise auf sonstige Impftermine im Umkreis gibt es auch auf der Internetseite unter www.oberschwabenklinik.de. Wer sich im Vorfeld bereits mit der Impfung auseinandersetzen möchte findet auf der Homepage des Robert Koch Instituts unter „RKI - Informationsmaterial zum Impfen - Aufklärungsmerkblatt zur COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoff“ Aufklärungsmaterial sowie den Einwilligungsbogen zur Impfung.