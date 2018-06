Das lesen Sie am Mittwoch in der Schwäbischen Zeitung

Darüber berichten wir in unserer Mittwochsausgabe – die wichtigsten Themen im Überblick.

Liebe Leserinnen und Leser,

alles erinnert an den Fall Natascha Kampusch . Vor zehn Jahren verschwanden in den USA mehrere Kinder und Teenager und wurden jetzt in einem Haus in Cleveland befreit. Den drei jungen Frauen geht es gut. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Unser US-Korrespondent Frank Hermann schildert die Details.

Nicht mysteriös, aber doch in Teilen rätselhaft stellt sich die Steuerpolitik der Grünen dar. Ministerpräsident Kretschmann scheint im clinch mit der linken Parteispitze in Berlin zu stehen. Landesminister Bonde besuchte die Schwäbische Zeitung und machte sich an den Versuch, die Ideen zur Erhöhung der Staatseinnahmen zu erklären.

Im Sport blicken wir nach Schweden und Finnland, wo die diesjährige Eishockey-WM stattfindet. Deutschland spielt bislang recht gut, obwohl es regelmäßig als Verlierer vom Eis geht. Es geht auch mal ohne Fußball.

Ihr Hendrik Groth

