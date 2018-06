Das lesen Sie am Dienstag in der Schwäbischen Zeitung

Darüber berichten wir in unserer Dienstagsausgabe – die wichtigsten Themen im Überblick.

Liebe Leserinnen und Leser,

gerade erst begonnen und schon unterbrochen. Der Prozess-Start gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe sorgte am Montag für die erwartete Aufregung. Zwei Neonazis schafften es, in den Gerichtssaal zu gelangen. Zuvor hatten sie Handyfotos von Journalisten gemacht. Eine dumpfe Drohgeste. Wir haben alle Details dazu in einer sehr umfangreichen Berichterstattung. Vor dem Gerichtssaal beobachtete Klaus Wieschemeyer das Geschehen, im Gerichtssaal Stefan Geiger. Auf schwaebisch.de gibt es jede Menge Videos.

Bei der Lufthansa ist es zum Eklat gekommen. Wer demnächst dem Aufsichtsrat vorsitzen wird, ist unklar, nachdem der alte Vorstandsboss Mayrhuber seine Kandidatur zurückgezogen hat. Was wird aus dem prestigeträchtigen Unternehmen? Wir schauen hinter die Kulissen.

Wie tickt der Schwäbische Sparer ? Nicht ganz überraschend: Die Immobilie hat Vorrang.

Ihr Hendrik Groth

Werden Sie unser Abonnent: www.schwaebische.de/abo-service

Werden Sie unser Fan: www.facebook.de/schwaebische.de

Das heutige Wetter: www.schwaebische.de/das-wetter-in-der-region