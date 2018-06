Das kostet die Festhalbe beim Seehasenfest

Es gibt nur einen Seehas. Am 15. Juli, beim Umzug des 70. Seehasenfestes, wird er aber von seinen Ahnen begleitet: Neun ehemalige Seehas-Darsteller haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Auch sonst gibt das 70-jährige Bestehen Anlass, die Geschichte aufzurollen: „Seehasenfest 1949 – Wie alles begann“ heißt das Buch von Seehasenarchivar Karl Hess, das demnächst erscheinen soll. Und noch eine dritte Besonderheit stellt der neue Seehasenfest-Präsident Robert Ackermann beim Pressegespräch vor: Das Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ demonstriert am Seehasenfest-Montag eine Rettungsvorführung mit Hubschrauber auf dem See. Damit feiert das Geschwader zugleich die 50-jährige Partnerschaft mit Friedrichshafen.

Zur Einholung des Seehas am Samstag, 14. Juli, fahren gleich drei Schiffe aus: die „Stuttgart“, die „München“ und die „Euregia“. Deshalb stehen auch 2500 Karten zur Verfügung. Ab Donnerstag, 21. Juni, können sie unter www.seehasenfest.de bestellt werden. Die Karten sind kostenlos, „aber jeder erwachsene Besucher hat ein Festabzeichen zu tragen“, appelliert Ackermann. „Der Kauf ist Ehrensache“. Der Preis liegt wie im Vorjahr bei 4 Euro.

So stabil wie in den letzten zwei Jahren bleiben auch die Getränkepreise. Die halbe Festbier und Weizenbier kosten 4,50 Euro, die Maß 8,50 Euro. Es gibt also Mengenrabatt. Ein halber Liter alkohlfreier Getränke kostet 3 Euro, Wasser 2,50 Euro.

Mengenrabatt beim Bier

Das Seehasenfest, betont Ackermann, nehme seinen Charakter als Kinderfest ernst. Knapp 4000 Kinder werden den Festumzug gestalten. Das Seehasenfest-Eröffnungstheater stellen diesmal die Kinder der Grundschulen Fischbach und Schnetzenhausen auf die Beine. „Schreck an Deck“ heißt das turbulente „Crewsical mit dem Klabautermann“. Die Karten für die Aufführungen sind kostenlos und ab 9. Juli im GZH erhältlich. Der Besuch ist aber nur mit Festabzeichen möglich. Das gilt auch für den Besuch des Feuerwerks am Seehasensamstag.

Kulinarisch verspricht Marktmeister Florian Anger mehr Vegetarisches und Veganes sowie mehr Anbieter von Bio-Essen. „Unter den 51 gastronomischen Betrieben sind zehn heimische Metzgereien und Vereine“, sagt er. Auf dem Rummelplatz wartet das Seehasenfest mit spektakulären Fahrgeschäften auf – etwa dem Sturz in einer Bungee-Kugel aus 50 Metern Höhe oder der Fahrt mit einem Propeller-Karussell, das auf Tempo 130 beschleunigt. Zugleich erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auch die Zahl der reinen Kinderfahrgeräte von fünf auf sieben.

Markus Ehmele, stellvertretender Revierleiter der Polizei in Friedrichshafen, erwartet ein recht friedliches Seehasenfest. Personen, die in den Vorjahren schon durch Gewalt auffällig geworden sind, wird per Brief ein vorsorgliches Aufenthaltsverbot erteilt. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es bei Gewalt null Akzeptanz gibt“, sagt Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt.

Bei Unfällen und sonstigen körperlichen Problemen sind die Besucher des Seehasenfestes bei den Sanitätern in besten Händen. Johanniter, Malteser und Rotes Kreuz leisten diese Arbeit ehrenamtlich.

Mehr entdecken: Bierrückvergütung kommt auf den Prüfstand